Die Freeport-McMoRan Aktie zeigt sich zum Jahresstart 2025 in robuster Verfassung. Der Kupfer- und Goldproduzent verzeichnete am 18. Januar einen Kurs von 40,21 USD, was einem Anstieg von 0,42 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Die monatliche Entwicklung fällt mit einem Plus von 4,80 Prozent ebenfalls positiv aus. Das Unternehmen hält weiterhin an seiner vierteljährlichen Dividende von 0,07 USD fest, die zuletzt Mitte Januar 2025 ausgezahlt wurde.

Quartalszahlen im Fokus

In der kommenden Woche, am 23. Januar 2025, wird Freeport-McMoRan die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorlegen. Mit einer Marktkapitalisierung von 56,2 Milliarden Euro gehört das Unternehmen zu den bedeutenden Akteuren im globalen Bergbausektor.

