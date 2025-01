Gewinner und Verlierer an der Deutschen und internationalen Börsen - und was Anleger über ausgewählte Kurse wissen müssen. Jede Woche nimmt die Finanzzeitung €uro am Sonntag ausgewählte Kurse ins Visier, sowohl national als auch international und präsentiert die Top-Performer ebenso wie die Flops der vergangenen Woche, vor 365 Tagen und vor drei Jahren.Als Top national konnte in der Woche vom 10. bis 16.01.25 die Aktie von SMA-Solar mit einem Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...