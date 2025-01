Trump setzt auf Krypto-Reserven: Jetzt besser XRP oder Solana kaufen?

Anleger warten am Kryptomarkt gespannt auf Donald Trumps Amtsantritt zum 47. Präsident der USA. Allerdings sind die Kurse der größten Kryptowährungen der Welt nun auch schon im Vorfeld explodiert. Seine Versprechen, die er im Wahlkampf gemacht hat, darunter weniger Regulierung und mehr Klarheit, haben die Erwartungen der Investoren hochgesteckt. Neben der bereits spekulierten strategischen Bitcoin-Reserve der USA steht nun eine neue Idee im Raum. Die Rede ist von einer staatlichen Reserve für US-Coins wie Ripple ($XRP) und Solana ($SOL). Doch welcher der beiden Coins könnte von einer solchen Entwicklung mehr profitieren?

America First

Donald Trump verfolgt mit seiner "America First"-Politik das Ziel, die USA als Krypto-Zentrum der Welt zu etablieren. Das hat er während des Wahlkampfs immer wieder betont. Nun scheint er diese Versprechen auch umzusetzen. Die Idee einer strategischen Bitcoin-Reserve wurde bereits vielfach diskutiert. Nun berichten seriöse Quellen wie die New York Post, dass auch Altcoins von US-Unternehmen in die Überlegungen einbezogen werden könnten. Dabei werden Ripple ($XRP) und Solana ($SOL) im Bericht genannt.

Die mögliche Einführung einer US-Coin-Reserve könnte sowohl kurzfristig als auch langfristig enorme Auswirkungen auf die Kurse dieser beiden Coins haben. Ein solcher Schritt würde nicht nur Vertrauen schaffen, sondern auch die Position der USA im globalen Kryptomarkt stärken.

XRP: Ist das Potenzial ausgeschöpft?

Ripple ($XRP) hat seit Trumps Wahlsieg eine beeindruckende Performance hingelegt. Innerhalb der letzten drei Monate ist der Kurs um über 500 % gestiegen. Mit der Aussicht auf eine kryptofreundliche Regierung und möglichen regulatorischen Erleichterungen hat $XRP vom Wahlergebnis bereits stark profitiert.

Analysten schätzen, dass $XRP bei einer strategischen US-Reserve noch weiteres Potenzial hat, bis in den Bereich von 10 Dollar zu steigen. Das würde auch vom aktuellen Kurs noch eine Rendite von über 200 % bedeuten. Angesichts der bereits zurückgelegten Rallye könnte ein Großteil des Potenzials bereits eingepreist sein.

Steht Solana erst am Anfang der Rallye?

Im Gegensatz zu $XRP hat Solana ($SOL) bislang einen moderaten Anstieg von etwas mehr als 50 % seit Trumps Wahlsieg verzeichnet. Die bisherigen Annahmen, dass Solana von Trumps Amtsantritt weniger profitieren würde, könnten sich nun als falsch erweisen, sollte die strategische Reserve tatsächlich umgesetzt werden. Daher ist der $SOL-Kurs auch allein in den letzten 24 Stunden um über 10 % gestiegen, während $XRP auf hohem Niveau konoslidiert.

($SOL Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Schon vor der Möglichkeit, dass die USA $SOL kaufen könnten, ist man davon ausgegangen, dass Maßnahmen wie Solana ETFs und die breitere Nutzung in den nächsten Jahren dafür sorgen werden, dass der $SOL-Kurs auf 1.000 Dollar steigen wird. Dieses Kursziel scheint nun umso realistischer und würde einen höheren Anstieg als bei $XRP bedeuten, wenn $XRP auf 10 Dollar steigen sollte. Wer die XRP-Rallye bis hierher verpasst hat, könnte mit Solana nun also mehr Potenzial haben.

Beide Coins könnten ihren Wert in den nächsten Monaten nochmal vervielfachen, allerdings ist ein Anstieg um das 10-fache oder mehr nun immer schwieriger umzusetzen, da dafür immer mehr Kapital nötig wird, sodass eher ein Plus von 200 - 500 % wahrscheinlich ist. Anders sieht es dagegen bei Solaxy ($SOLX) aus. Hier erwarten Analysten deutlich höhere Kurssteigerungen.

Kann Solaxy um das 20-fache steigen?

Unabhängig davon, ob Solana oder XRP nun höhere Gewinne erzielen werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Solana unter Trump eine deutlich breitere Anwendung finden wird. Die Highspeed Blockchain ist zwar deutlich schneller und günstiger als Ethereum, hat aber jetzt schon aufgrund der hohen Netzwerkauslastung immer wieder mit Abstürzen oder fehlgeschlagenen Transaktionen zu kämpfen. Das könnte durch Solaxy schon bald der Vergangenheit angehören.

($SOLX Token-Vorverkauf - Quelle: Solaxy Website)

Solaxy bringt die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt, die die Main Chain entlasten soll und so verhindern soll, dass Solana überlastet wird oder Transaktionen ablehnt. Solaxy kommt mit dem $SOLX-Token, wobei Anleger derzeit noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein, da die Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich sind.

Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, was für frühe Käufer bereits einen ersten Buchgewinn bis zum Launch bedeutet. Da sich unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung in erster Linie Coins mit eigener Blockchain befinden und Solaxy eine eigene Layer 2 liefert, sehen Analysten enormes Potenzial in dem neuen Coin. Auch die hohe Nachfrage deutet darauf hin. Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren über 10 Millionen Dollar investiert, sodass es hier nach dem Launch schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

