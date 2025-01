Berlin/Bonn (ots) -Gregor Gysi (Die Linke) geht davon aus, dass die Linke mindestens drei Direktmandate holt und wieder in den Bundestag einzieht. "Das Wichtige daran ist, dass es nicht nur Mitte und Rechtsaußen im Bundestag gibt, sondern auch linke Argumente, egal ob man sie teilt oder nicht. Dadurch wird die Diskussion breiter, und zwar nicht nur im Bundestag, sondern auch in den Medien und in der Gesellschaft", erklärte Gregor Gysi auf dem Bundesparteitag der Linken in Berlin im Fernsehsender phoenix.Der frühere Fraktionschef der Linken kündigte zudem an, bei einem Wiedereinzug seiner Partei in den Bundestag besonderen Wert auf das Lebensgefühl vieler Menschen in Ostdeutschland zu legen und ihnen eine Stimme geben zu wollen. "Wenn man will, dass die innere Einheit wirklich hergestellt wird, muss man auch mal Worte der Entschuldigung finden, was bei der Einheit gut gelaufen, aber eben auch für das, was falsch gelaufen ist. Und das wird höchste Zeit."Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/16DPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5951832