Die LyondellBasell Industries N.V. verzeichnete am 18. Januar 2025 einen leichten Kursanstieg von 0,89 Prozent auf 77,33 USD. In einer aktuellen Analyse vom 17. Januar hat Wolfe Research ihre Einschätzung für den Chemiekonzern angepasst und das Kursziel von 85 USD auf 75 USD herabgesetzt. Die Aktie konnte im letzten Monat dennoch ein Plus von 4,04 Prozent verbuchen.

Bevorstehende Quartalszahlen

Ende Januar steht ein wichtiger Termin an: Am 31. Januar 2025 wird LyondellBasell die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorlegen. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,2 Milliarden Euro und einer vierteljährlichen Dividende von 1,34 USD bleibt der Chemiekonzern ein bedeutender Akteur in der Branche.

