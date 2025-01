Die McDonald's Corporation verzeichnet bedeutende Veränderungen in ihrer Führungsebene. Der langjährige Direktor John J. Mulligan hat am 13. Januar 2025 seinen Rücktritt erklärt, wie das Unternehmen am 17. Januar bekannt gab. Parallel dazu entwickelt sich die Aktie des Fast-Food-Konzerns positiv: Der Kurs stieg am vergangenen Handelstag um 0,44 Prozent auf 280,95 USD, was einem Plus von 1,22 USD entspricht.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 195,9 Milliarden Euro bleibt McDonald's einer der größten Akteure im globalen Fast-Food-Segment. Die jüngste Kursentwicklung zeigt sich trotz eines monatlichen Rückgangs von 3,75 Prozent stabil, wobei die Aktie aktuell 13,31 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief notiert.

