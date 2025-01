Krypto-Experte mit Ratschlag: Nach TRUMP-Launch Ethereum für Solana swappen

Alles dreht sich heute um den Meme-Coin von Donald Trump. Hinter dem TRUMP Coin steht die Idee, Donald Trumps Marke und politischen Einfluss im Kryptomarkt abzubilden. Ergo startete mit großem Erfolg ein Meme-Coin, der sich auf Solana bezieht. Der Coin wurde als eine Möglichkeit konzipiert, das Image und die Popularität von Trump zu nutzen, um eine virale und spekulative Investitionsmöglichkeit zu schaffen.

Kritiker sehen in diesem Coin eine weitere Möglichkeit für Trump, Geld zu machen und seine politische Basis zu mobilisieren, während Befürworter es als innovativen Schritt in Richtung Verschmelzung von Politik und Blockchain-Technologie betrachten. Der TRUMP Coin bringt somit eine neue Idee in das Marktsegment der Meme-Coins. Schließlich handelt es sich um den ersten offiziellen Meme-Coin eines US-Präsidenten.

Der Start des TRUMP Coins auf Solana anstelle von Ethereum, der führenden Layer-1-Blockchain nach TVL, könnte dabei durchaus weitere Implikationen für den Kryptomarkt haben. Die Entscheidung signalisiert, dass der kommende US-Präsident und sein Team die technischen Vorteile und die zukünftige Potentiale von Solana erkennen. Solana ist bekannt für hohe Transaktionsgeschwindigkeit und niedrigen Kosten, was es zu einem attraktiven Ökosystem für den Start neuer Meme-Coins macht.

So sieht auch ein führender Experte eine klare Tendenz - man sollte nun Ethereum bestenfalls für Solana swappen. Das zeige der jüngste Erfolg von TRUMP einwandfrei.

TRUMP Token explodiert auf Solana: Beste Layer-1 für 2025?

So hebt der folgende Analyst die technische Überlegenheit von Solana im Vergleich zu Ethereum hervor, insbesondere bei der Skalierbarkeit und den Transaktionskosten. Als Beispiel verweist er darauf, dass Ethereum bei der Ausgabe von 5000 NFTs in der Vergangenheit schnell an seine Kapazitätsgrenzen gelangte, was zu hohen Gasgebühren von über 100 US-Dollar führte. Solana hingegen bewältigt aktuell scheinbar problemlos ein Volumen von 1 Milliarde US-Dollar innerhalb von zweieinhalb Stunden, bei durchschnittlichen Transaktionskosten von nur 0,3 Cent.

Die Entscheidung, den TRUMP Token auf Solana zu launchen, zeigt nicht nur die technische Stärke dieser Blockchain, sondern unterstreicht auch deren Potenzial als Layer-1-Lösung für massenmarkttaugliche Anwendungen. Die niedrigen Gebühren und die hohe Effizienz machen Solana zu einer attraktiven Plattform für Projekte mit hohen Transaktionsanforderungen.

Remember when @ethereum launches 5000 NFTs it gets congested in 10 minutes and gas is $100+.Solana handles $1b of volume in 2.5hrs with average tx fee of 0.3c.



Let this be the final time I tell you. Sell $ETH and buy $SOL right now. - MartyParty (@martypartymusic) January 18, 2025

Die Fähigkeit von Solana, hohe Transaktionsvolumina mit extrem niedrigen Gebühren zu verarbeiten, ist ein entscheidender Faktor für die Massenadoption. Nutzer erwarten schnelle, kostengünstige und reibungslose Interaktionen. Solana erfüllt diese Anforderungen besser als Ethereum, wenn wir nur die Layer-1-Blockchains vergleichen.

Diese Vorteile positionieren Solana als attraktive Wahl für Entwickler und Projekte, die massentaugliche Anwendungen schaffen wollen. Für neue Nutzer ist die einfache Handhabung bei geringen Kosten ebenfalls ein Anreiz. Langfristig könnte diese Effizienz Solana einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, da immer mehr Projekte und Nutzer die Plattform bevorzugen könnten.

Krypto-Tipp: MIND of Pepe über 2,2 Mio. $ - neuer KI Agent löst Hype aus

Der Presale von MIND of Pepe hat in den ersten Tagen über 2,2 Million US-Dollar eingeworben. Die Kombination aus Meme-Coins und künstlicher Intelligenz erregt Aufmerksamkeit. Doch was steckt hinter MIND of Pepe?

MIND of Pepe verbindet KI-Technologie mit der Dynamik von Meme-Coins. Ein autonomer AI-Agent analysiert hier Marktdaten in Echtzeit und interagiert eigenständig mit der Community über Plattformen wie Twitter. Diese Funktionalität ermöglicht es, Trends frühzeitig zu erkennen und exklusive Einblicke zu gewinnen. Anleger, die MIND-Token besitzen, erhalten privilegierten Zugang zu diesen Analysen. So gibt es vereinfacht einen eigenen KI Agenten, der den Nutzern Vorteile verschafft und schnell wichtige Insights liefert - umfassende Unterstützujng durch Künstliche Intelligenz. Zentral dafür ist Hive-Mind-Analyse. Dabei konsolidiert der AI-Agent Daten aus verschiedenen Quellen und generiert daraus fundierte Investitionsmöglichkeiten.

Die Roadmap sieht drei Phasen vor: Presale, Token-Launch und die Aktivierung des autonomen Agenten. Jede Phase ist darauf ausgelegt, das Projekt strategisch voranzubringen und die Community einzubinden. Sukzessive soll das Narrativ der AI Agents genutzt werden, um mehr Kapital für MIND of Pepe zu sammeln.

Investoren können ihre MIND Token ferner staken und von einer derzeit dynamischen Rendite von über 880 Prozent APY profitieren. Eine frühzeitige Beteiligung wird durch schrittweise Preissteigerungen im Presale belohnt. Der Einstieg ist unkompliziert: Über die Website lassen sich ETH, USDT oder BNB gegen MIND tauschen. Doch bereits morgen wird der Preis im Presale das nächste Mal angehoben.

