Am Montag ist es soweit: Der erklärte Krypto-Befürworter Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein. Die Erwartungen an Trump sind hoch, ebenso wie die Kurse vieler Kryptowährungen. Seit seinem Wahlsieg Anfang November haben digitale Vermögenswerte wie Bitcoin deutlich zugelegt und neue Rekordmarken erreicht. Ein neuer Regulierungsrahmen für die Kryptoindustrie soll her und am besten gleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...