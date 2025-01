PEPE vs. WEPE: Welcher Meme Coin bietet das größere Gewinnpotenzial?

Der Kryptomarkt zeigt sich in einer bullischen Phase, während Bitcoin die wichtige Marke von 104.000 US-Dollar überschritten hat und kurz vor einem neuen Allzeithoch steht. Besonders im Meme-Coin-Sektor zeigen sich explosive Bewegungen, mit dem drittgrößten Meme-Coin PEPE, der in den letzten 24 Stunden um über 10 Prozent zulegen konnte.

PEPE zeigt technische Stärke

Der PEPE-Coin hat nach einer 50-prozentigen Korrektur vom Allzeithoch am 9. Dezember eine beeindruckende Umkehr am EMA 200 vollzogen. Das gestiegene Handelsvolumen und ein Kaufsignal im MACD-Indikator deuten auf einen nachhaltigen Aufwärtstrend hin.

Mit der aktuellen Marktkapitalisierung von über 8,4 Milliarden US-Dollar scheint das Potenzial jedoch begrenzt. Analysten sehen Raum für weitere Kursgewinne von 50 bis 100 Prozent, darüber hinausgehende Steigerungen werden als unwahrscheinlich eingeschätzt.

WEPE als vielversprechende Alternative

Der unglaubliche Erfolg von PEPE hat eine neue Generation von Meme-Coins inspiriert, darunter Wall Street Pepe (WEPE). Als Nachfolger profitiert WEPE von einer niedrigeren Marktkapitalisierung und damit einem höheren Wachstumspotenzial.

Analysten sehen in WEPE den nächsten potenziellen Milliarden-Dollar-Meme-Coin, was frühen Investoren Renditen von über 1.000 Prozent bescheren könnte. Die Kombination aus starker Community und innovativen Features macht den Coin besonders interessant.

Wall Street Pepe Presale nähert sich dem Ende

Der Vorverkauf von Wall Street Pepe hat bereits über 51 Millionen Dollar eingesammelt und eine Community von mehr als 50.000 Anlegern aufgebaut. Das Projekt bietet seinen Investoren exklusive Insights und Informationen zu neuen Coins und Projekten, ähnlich den Vorteilen, die sonst nur Krypto-Wale genießen.

In weniger als 30 Tagen wird WEPE an den Kryptobörsen gelistet, was den aktuellen Presale zur letzten Gelegenheit macht, zu Vorverkaufskonditionen einzusteigen. Die große Community und die innovativen Features könnten nach dem Listing für eine signifikante Kurssteigerung sorgen.

Direkt zur Wall Street Pepe Website

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.