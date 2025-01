Neuartiger KI-Agenten-Coin $MIND erzielt nach 2 Tagen über 1,9 Mio. $

Nach rund zwei Tagen kommt der Vorverkauf des neuen KI-Agenten-Coins von Mind of Pepe ($MIND) bereits auf eine Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 1,9 Mio. USD. Denn viele Investoren haben das disruptive Potenzial dieses Kryptosektors erkannt und stürzen sich auf die neuesten Projekte in der Hoffnung, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erzielen.

Mind of Pepe soll die Art und Weise wie die Krypto-Community mit den Memecoins und KI-Agenten interagiert revolutionieren. Genau genommen handelt es sich um eine künstliche Intelligenz mit DeFi-Funktionen, um den Inhabern des eigenen $MIND-Coins höhere Renditen auf dem Kryptomarkt zu ermöglichen.

Der neue KI-Agent soll sowohl offchain als auch onchain operieren. So verfügt er beispielsweise über einen eigenen X-Account, auf welchem dieser mithilfe von Hive-Mind-Analysen die neuesten Trends des Kryptomarktes identifizieren soll, bevor diese vom Mainstream aufgegriffen und somit dessen Assets in die Höhe getrieben wurden.

Auf den Blockchains soll Mind of Pepe über die anderen KI-Agenten hinausgehen und nicht nur auf den Smart Contract beschränkt sein. Stattdessen ist geplant, dass er noch einiges mehr kann, wie als ein Launchpad für neue Token zu fungieren sowie andere komplexe Operationen zu exekutieren. Dazu zählen wahrscheinlich die Portfolioverwaltung und Interaktionen mit unterschiedlichen DeFi-Diensten.

Frosch Pepe erhält seinen eigenen Willen und Verstand

Blockchains und künstliche Intelligenzen unterstützen einander. Dabei übernimmt der KI-Agent Mind of Pepe die Kontrolle über seine Gedanken und Tätigkeiten. So kann er neue Debatten anstoßen, sich an denen von anderen beteiligen oder eigenständige Ideen entwickeln.

Auf diese Weise sammelt der KI-Agent von allen Nutzern der Krypto-Community in den sozialen Medien Informationen, um die neuesten Trends ausfindig zu machen, damit seine Nutzer schneller reagieren und mit Newstrading wie bei Börsenlistungen höhere Gewinne erzielen können.

Schließlich kommt es dabei auf Minuten bis gar Sekunden an, ob man noch Profite erzielen kann oder zu spät kauft und Verluste erleidet. Manche Investoren haben allein durch Börsenlistungen schon lebensverändernde Renditen erzielt.

Erhältlich sind die Informationen über den Markt, die Branche und die On-Chain-Daten in einer exklusiven Telegram-Gruppe, zu welcher nur die Tokeninhaber Zugriff erhalten. Deshalb ist auch die hohe Nachfrage nach den $MIND-Coins zu Beginn nicht verwunderlich.

Der Besitz dieser Token kann einem gleich mehrere Vorteile bieten. Denn neben den potenziell höheren Gewinn durch die besseren Markteinblicke und DeFi-Features kann der Coin selbst stark im Wert steigen, insbesondere, wenn die Investoren mit diesen Funktionen regelmäßig hohe Gewinne erzielen und es sich herumspricht.

Mind of Pepe baut auf dem Erfolgsmodell von KI-Agenten wie ai16z auf

Das Team von Mind of Pepe beabsichtigt auch, die künstliche Intelligenz des KI-Agenten kontinuierlich weiterzuentwickeln. So wird es etwa möglich, auch mit anderen Blockchains zu interagieren oder neue Fertigkeiten wie das Bereitstellen eines Handelsroboters zu erlernen. Zudem entwickelt sich die KI eigenständig weiter, um immer besser zu werden.

Darüber hinaus könnte Mind of Pepe sogar zu einem Framework für KI-Agenten werden. Somit wäre es möglich, dass andere Projekte in seinem Ökosystem starten und ihre Dienste anbieten. Auf diese Weise könnte das Projekt noch deutlich stärker skalieren, wie es bei anderen wie ai16z zuvor beobachtet wurde.

Zu vergleichbaren Projekten zählen unter anderem GRIFFAIN, ai16z und nun auch Mind of Pepe. Laut Berichten hat das Team von dem Pepe-KI-Agenten auch die nötige Motivation, um das Projekt nach einem erfolgreichen Start mit einer eigenen Infrastruktur auf die nächste Stufe zu bringen.

Coins aus dem Sektor der KI-Agenten haben in den vergangenen 30 Tagen besonders hohe Gewinne erzielt. So waren es bei SuiAI 2.917 %, bei AION 5100 1.370 %, bei Freya by Virtuals 1.370 %, bei Schizo Terminal 1.209 % und bei BankrCoin 1.058 %, um nur einige von ihnen zu nennen.

https://twitter.com/MINDofPepe/status/1879917716292944272

KI-Agent Mind of Pepe soll grenzenlose Möglichkeiten bieten

Fortschrittliche KI-Agenten wie Mind of Pepe können mit unterschiedlichen Anwendungen auf den Blockchains interagieren, um weitere Dienste bereitzustellen. Aus diesem Grunde sind die Möglichkeiten auch grenzenlos. Mind of Pepe wird beispielsweise eigene Coins starten, für welche die $MIND-Inhaber exklusive Vorteile als frühe Investoren erhalten.

Ebenso kann der KI-Agent mit Influencern in Kontakt treten, Gedanken über Kryptowährungen teilen und Diskussionen anstoßen. Somit könnte es schnell zu einem der beliebtesten Profile auf x und darüber hinaus werden.

Derzeit werden die $MIND-Coins im Presale für 0,0031384 USD angeboten. Spätestens in 22 Stunden wird die aktuelle Vorverkaufsrunde jedoch abgeschlossen sein, sofern nicht zuvor weitere 130.000 USD hinzugekommen sind und dies früher erreicht wird.

Die zugehörigen Sektoren von Mind of Pepe sind DeFAI mit einer Bewertung von 3,08 Mrd. USD und KI-Agenten-Launchpads mit 5,87 Mrd. USD. Somit sind sie immer noch günstig im Vergleich zu anderen Kryptosektoren, was sich auch förderlich auf den $MIND-Coin auswirken kann.

Vorverkaufsinvestoren können schon jetzt staken und 997 % pro Jahr erzielen

Bis zur ersten Listung an einer Kryptobörse lassen sich über das Staking der $MIND-Coins schon die ersten Buchgewinne erwirtschaften. Über dieses erhalten sie aktuell eine Rendite von 997 % pro Jahr. Je mehr Anleger sich jedoch für das Staking entscheiden und ihre Coins in den Pool einzahlen, umso geringer fällt diese aus.

Der Smart Contract von Mind of Pepe wurde von den Web3-Sicherheitsspezialisten von Coinsult und SolidProof überprüft. Somit kann die Gefahr von Sicherheitsrisiken und Rug Pulls eingedämmt werden.

Verfügbar sind die $MIND-Coins derzeit über die Website von Mind of Pepe und die Best Wallet, in welcher das Projekt unter der Rubrik Upcoming Tokens gefunden werden kann. Als Zahlungsmittel werden ETH, USDT und Fiatwährungen akzeptiert. Die besonders vielseitige digitale Geldbörse können Sie im Google Play Store und Apple App Store finden.

Weitere Informationen über Mind of Pepe finden Sie auf der Website, im Whitepaper sowie besonders schnell in den sozialen Medien wie X und Telegram.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.