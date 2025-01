Krypto News: Wall Street Pepe erzielt 50 Mio. $ und wird in rund 1 Monat gelistet

Der Vorverkauf des Coins der von Wall Street Bets inspirierten Trading-Community von Wall Street Pepe hat nun mehr als 50 Mio. USD eingeworben, sodass nun die letzte Runde eingeleitet wurde, welche nur noch für einen Zeitraum von 30 Tagen gültig ist. Somit haben Interessierte nun die letzte Chance, um die beliebten Coins für der Markteinführung mit Rabatt zu kaufen.

Nach etwas mehr als einem Monat hat das Projekt eine bemerkenswerte Finanzierungssumme eingenommen und sich somit schon zu einem der erfolgreichsten Presale des Jahres 2025 entwickelt.

Während die meisten andere Memecoin-Coin-Communitys sich bloß um süße Tierbilder und lustige Memes drehen, hat das Team von Wall Street Pepe diese Charakteristika der Memetoken clever erkannt und mit einer nützlichen Trading-Gemeinschaft für den gemeinsamen Erfolg auf die nächste Stufe gebracht.

Daher haben die Anleger in Wall Street Pepe auch ein so großes Potenzial erkannt und sich gierig auf die Coins gestürzt. Schließlich könnte es sich aufgrund seines attraktiven Alleinstellungsmerkmals um einen der nächsten führenden Memecoins nach Marktkapitalisierung handeln. Somit wächst auch die Chance auf Tier-1-Börsenlistungen.

Angesichts des großen Erfolgs während des Presale könnte nun ein idealer Zeitpunkt sein, um den $WEPE-Coin zu kaufen. Der Bewegung von Wall Street Pepe können Sie sich noch zu besonders günstigen Konditionen anschließen, ähnlich wie bei den früheren Aixbt-Investoren, welche für den KI-Dienst nun anstatt weniger US-Dollar mehr als 500.000 USD zahlen müssen.

Interessierte sollten jedoch beachten, dass es keinerlei Garantie für die 30 Tage bis zum Abschluss des Presales gibt. Denn es ist auch möglich, dass die letzten Coins schon deutlich früher ausverkauft sind. Daher könnte es nun möglicherweise eine der letzten Chancen sein.

50M raised. 30 days until presale ends.



Wepe is ready for the moon. pic.twitter.com/9aO2Hv3CA7 - Wall Street Pepe (@WEPEToken) January 17, 2025

Nachfrage nach $WEPE-Coins von Wall Street Pepe war ungebrochen

Selbst während der Schwächephase des Kryptomarktes sind die Verkaufszahlen von Wall Street Pepe weiter gestiegen. Als sich der breite Markt nun erholen und eine Marktkapitalisierung von 3,79 Bil. USD erzielen konnte, hat der Presale der $WEPE-Coins sogar noch einmal an Momentum gewonnen.

Somit befindet sich auch Bitcoin mit einem Preis in Höhe von 104.835 USD über der wichtigen Marke von 100.000 USD. Diese dient nun als eine Unterstützungslinie und begünstigt weitere Anstiege. Zurückzuführen ist dies vermutlich auf die unmittelbar bevorstehende Amtseinführung von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten.

In diesem Zusammenhang wurde nun auch bekannt, dass neben der Bitcoin-Reserve mit Solana und XRP auch noch weitere Kryptowährungen von den USA mit in die Regierungsbestände aufgenommen werden könnten. Daher konnten sich diese Coins zuletzt besonders gut entwickeln, wobei SOL über die vergangenen sieben Tage um 13,4 % und XRP um 36,7 % gestiegen ist.

Da eine Korrelation zwischen den Memecoins und ihren zugrundeliegenden Layer-1s besteht, haben sich auch die Solana-Memetoken zuletzt wieder besser entwickelt. Somit haben sie wieder die Marke von 100 Mrd. USD übertroffen und werden derzeit mit 127,59 Mrd. USD bewertet.

Zu den größten Gewinnern der Top 10 zählen heute SPX6900 mit einem Tagesplus von 43,8 % und Fartcoin mit 14,3 %. Ein Star unter den neuen Memecoins ist hingegen Wall Street Pepe, der mit seinem Vorverkauf täglich weitere 1,28 Mio. USD einwirbt. Das Verkaufstempo könnte durch das nahende Ende des Presales jedoch sogar noch einmal zunehmen.

Trading-Community von Wall Street Pepe hat es auf die Wale abgesehen

Nicht nur die potenziell hohen Kursgewinne, die schrittweisen Preiserhöhungen und die Staking-Rendite treiben die Investoren in Wall Street Pepe. Auch der besondere Nutzen der Coins mit dem Zugang zu den exklusiven Handelssignalen, Analysen und mehr hat das Interesse der Krypto-Community geweckt.

Auf diese Weise sollen für Kleinanleger eine bessere Chance gegenüber der Übermacht der Wale erhalten, welche lange Zeit die Märkte zu ihren Gunsten manipuliert haben. Zudem ziehen ihre Investments aufgrund des großen Einflusses auf den Preis andere Anleger nach sich. Wenn diese gestiegen sind, stoßen einige von ihnen schnell ihre Token-Bestände ab, sodass die Kleinanleger auf den Verlusten sitzenbleiben.

All diese Ereignisse haben den Ruf der Kryptowährungen verschlechtert und die Massenadoption eingedämmt. Dieser Umstand soll sich nun jedoch mit Wall Street Pepe wandeln, da die Tokeninhaber in der Community die Strategien erhalten sollen, mit denen andere Kryptoexperten hohe Gewinne erzielt haben.

Auch der Krypto-Analyst ClayBro hat das Projekt kürzlich in einem seiner Videos genauer unter die Lupe genommen. Dies könnte dem Presale einen weiteren Schub und eine so hohe Finanzierungssumme eingebracht haben.

Zudem soll Wall Street Pepe das Wissen, das Kapital und den Einfluss der Kleinanleger bündeln, um intelligenter als die Wale vorzugehen. Außerdem gab es Überlegungen, ob später die Community stärker mit eingebunden und für ihre Beiträge mit $WEPE-Coins belohnt wird.

Kann Wall Street Pepe um 10x steigen?

Die hohe Viralität von Wall Street Pepe zeigt sich schon jetzt, was etwas an Wall Street Bets erinnert. Zudem nutzt es den memetischen Charme von Pepe und entwickelt das Konzept der Memecoin-Communities in Richtung einer Trading-Gemeinschaft weiter. All dies deutet auf eine ähnlich positive Entwicklung wie während des Presales hin.

Schon jetzt konnte Wall Street Pepe beträchtliches Kapital erzielen, mit dem sich auch viele weitere Dinge für das Projekt finanzieren lassen, wie Börsenlistungen, welche über den kurstreibenden Effekt den Coin schnell auf neue Höhen bringen kann.

Der Krypto-Analyst TylerD stellte auf X fest, dass der Memecoin $NEIRO in der dritten Septemberwoche 2024 seine Marktkapitalisierung durch die Binance-Notierung von 16 Mio. USD in nur sieben Tagen auf 520 Mio. USD, was einem Plus von 32x entspricht.

A week ago NEIRO was trading at $16M



Then it got listed on Binance



And shot up to $520M.



32x in 7 days… pic.twitter.com/kaXZ2065dP - TylerD (@Tyler_Did_It) September 23, 2024

Für die Listung des $WEPE-Coins an den führenden Kryptobörsen gibt es keinerlei Garantie. Dennoch dürfte ein Presale mit einem so hohen Betrag sicherlich die Aufmerksamkeit der Listungsteams der Börsen erweckt haben.

All dies lässt die Analysten von InsideBitcoins zu der Annahme kommen, dass es sich bei $WEPE um eine Kryptowährung mit einem zehnfachen Steigerungspotenzial handeln könnte. Ebenso optimistisch bezüglich Wall Street Pepe sind die Krypto-Experten von 99Bitcoins gestimmt.

Presale von Wall Street Pepe könnte schon bald ausverkauft sein

Die Zeit läuft nun für Interessierte davon, um die letzten $WEPE-Coins im Vorverkaufsangebot zu erwerben. Wie bereits erwähnt, gibt es jedoch keinerlei Garantie dafür, dass der Vorverkauf überhaupt noch weitere 30 Tage laufen wird. Spätestens wird dieser jedoch am 16. Februar abgeschlossen sein.

Um die potenziellen Gewinne mit dem vielversprechendem $WEPE-Coin zu maximieren, bietet der Vorverkauf nun eine gute Option, da der Kurs somit noch nicht an den Börsen zum Explodieren gebracht werden konnte.

Erhältlich sind die Token von Wall Street Pepe über den Vorverkauf auf der offiziellen Website. Dort kann man eine digitale Geldbörse wie Best Wallet verbinden und dann mit diversen Kryptowährungen und Fiatwährungen zahlen.

Vergessen Sie nicht, sich der Gemeinschaft von Wall Street Pepe auf X und Telegram anzuschließen, um keine Updates zu verpassen. Zusätzlich Informationen über das Projekt finden Sie auf der offiziellen Website.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.