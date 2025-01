TON-Memecoin $TONALD wird nach $TRUMP schnell viral

Vielen Investoren haben sich auf den offiziellen Trump-Memecoin $TRUMP gestürzt und diesen mit einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung von 31,58 Mrd. USD in astronomische Höhen getrieben.

Deswegen haben immer mehr Investoren nun den neuen $TONALD-Coin ins Visier genommen, der sich als wirklicher Anti-Elite-Memecoin positioniert und $TRUMP die Show stehlen könnte. Denn es handelt sich nicht um einen Coin von Milliardären, sondern eine von der Community gesteuerte Alternative.

https://twitter.com/TonaldToken/status/1880615771283550356

$TONALD ist mehr als nur ein PolitiFi-Coin für Trump

Das Team von Tonald nutzt den Hype um die Trump-Memecoins, um gleichzeitig ein vollkommen eigenes Projekt zu erschaffen. Somit soll es sich bei dem Presale um mehr als nur einen weiteren Klon handeln. Denn Tonald ist ein Memecoin mit einem besonders frechen Humor und der Mission, eine Milliarde Nutzer auf die TON-Chain zu bringen.

Der $TONALD-Coin wird auf der an Bedeutung gewinnenden Blockchain TON betrieben, welche sich die populäre All-in-One-App Telegram mit ihren 950 Mio. Anwendern zunutze macht.

Zudem sollen bei dem $TONALD-Coin keinerlei Betrügereien zu befürchten sein, da er für das Volk und nicht die Elite erstellt wurde. Dies ist ein weiterer Faktor, welcher sich förderlich auf die Beliebtheit ausgewirkt hat.

Inspiriert wurde der neue Coin von der Wahl Donald Trumps zum nächsten US-Präsidenten, seiner bevorstehenden Amtseinführung am 20. Januar und dem $TRUMP-Coin. Allerdings strebt er danach, den Memecoin-Sektor der TON-Blockchain zu erobern.

Laut einigen Berichten könnte Donald Trump sogar sein Manifest geändert haben, um nun die TON-Chain zu dominieren. Allerdings handelt es sich dabei nur um Gerüchte und es gibt keinerlei offizielle Bestätigung.

Tonald kann stärker als $TRUMP steigen

Der Memecoin Tonald soll für eine höhere Aktivität auf der Blockchain von TON sorgen und könnte sich zu einem der profitabelsten des Jahres 2025 entwickeln. Denn der Coin profitiert auch von der großen Nutzerbasis.

Somit wird insbesondere für Anfänger eine besonders niedrige Einstiegsschwelle geboten, was sich förderlich auf die Adoption auswirken kann. Zudem gibt es Gerüche, dass eigentlich $TONALD dazu bestimmt war, der ursprüngliche Memecoin zu werden. Selbst wenn dies nicht bestätigt wurden, kann es sich förderlich auf den Token auswirke.

Der Name Tonald kursierte schon zuvor als Scherz, aber jetzt könnte mit dem Coin eine besondere Chance geboten werden. Laut Marktbeobachtern würden uns die Eliten nur von dem Offensichtlichen ablenken und der wahre Auserwählte Memecoin sei ursprünglich $TONALD gewesen.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Coin nicht von der Elite aus Milliardären und Politikern, sondern dank der Dezentralisierung von der Gemeinschaft kontrolliert wird. Somit steht er auch eher für die freie Rede und den Degen-Narrativ, wobei er für die Stimme des Volkes repräsentiert.

So kann man den $TONALD-Coin kaufen

Der Vorverkauf von Tonald erfolgt über ein Send-to-Verfahren, welches unter anderem von Memecoins wie Slerf und Slothana durchgeführt wurde. Dabei senden Interessierte TON-Coins an die Wallet UQCz8NUYbjjAu5o4ARhLW5uVGipljkUHHAYDcwSJc7jLQbH3und erhalten dann im Gegenzug für 1 $TON dann 690 $TONALD.

Der Markt der Memecoins ist besonders schnelllebig. Verpassen Sie nicht den neuen $TONALD und treten Sie seiner Gemeinschaft auf X und Telegram bei.

Jetzt Memecoin Tonald entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.