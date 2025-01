Landau (ots) -Förderpreise für junge Opernstars gehen an Alexander Grassauer und Chelsea Zurflüh / Chelsea Zurflüh erhält zudem Orchesterpreis / Verleihung: Jugendstil-Festhalle LandauDie Emmerich Smola Förderpreise gehen in diesem Jahr an die jungen Operntalente Alexander Grassauer (Bassbariton) und Chelsea Zurflüh (Sopran). Die Gewinner:innen des Preises wurden heute (18.1.2025) aus sechs vom SWR eingeladenen Kandidat:innen per Publikumsentscheid ausgewählt. Die Verleihung fand im Rahmen des vom SWR veranstalteten Galakonzertes in der Jugendstil-Festhalle Landau statt. Begleitet wurden die jungen Opernstars von der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter der musikalischen Leitung von Killian Farrell. Zudem vergeben wurde der Emmerich Smola Orchesterpreis der Deutschen Radio Philharmonie 2025. Er geht ebenfalls an Chelsea Zurflüh. Die Preisträger:innen des Förderpreises werden von der Stadt Landau und der Sparkasse Südpfalz im Rahmen des 20. SWR Junge Opernstars-Konzertes mit 20.000 Euro prämiert. Die Preisträgerin des Orchesterpreises wird in der nächsten Spielzeit zu einem Konzert mit der Deutschen Radio Philharmonie eingeladen.Die PreisverleihungSeit 21 Jahren lädt der SWR sechs junge Opernsänger:innen zum Konzert für den Emmerich Smola Förderpreis ein, den je eine Sängerin und einen Sänger erhält. Der Namensgeber des Preises und ehemalige Leiter des SWR Rundfunkorchesters Emmerich Smola (1922-2011) betonte in einem Interview: "... nur das Publikum kann die Wirkung und das Charisma richtig beurteilen!" So entschied das Konzertpublikum auch dieses Jahr wieder über die Vergabe des Förderpreises. Begleitet wurden die Arien der jungen Opernstars von der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter der Leitung von Killian Farrell. Die Mitglieder der Deutschen Radio Philharmonie entschieden auch über die Vergabe des Orchesterpreises. Die Deutsche Radio Philharmonieist eines der großen Rundfunk-Sinfonieorchester der ARD, gemeinsam getragen vom Südwestrundfunk (SWR) und dem Saarländischen Rundfunk (SR). Das Konzert wurde live aus der Jugendstil-Festhalle Landau online übertragen.Chelsea ZurflühDie 1995 geborene Schweizerin mit Wurzeln auf den Seychellen, Chelsea Zurflüh, schloss ihr Masterstudium "Specialized Music Performance Opera" 2021 bei Barbara Locher in Bern mit Bestnote ab. Sie besuchte Meisterkurse bei Brigitte Fassbaender, Michelle Wegwart, Hedwig Fassbender, Eytan Pessen und Malcolm Walker. Von 2021 bis 2023 war sie Mitglied des Internationalen Opernstudios Zürich. Als Gerhilde in Wagners "Die Walküre" gastierte sie an der Staatsoper Prag, in der Elbphilharmonie Hamburg und im Kultur- und Kongresszentrum Luzern. Sie sang u. a. Konzerte im Wiener Musikverein, im Concertgebouw Amsterdam mit dem Barockorchester La Cetra und in der Liederhalle Stuttgart mit Il Gusto Barocco. Zurflüh erhielt zweite Preise beim Cesti-Wettbewerb in Innsbruck 2022, beim Mozartwettbewerb in Salzburg 2023, beim Otto Edelmann Wettbewerb 2024 und den ersten Preis beim Haydn-Wettbewerb in Rohrau 2024.Alexander GrassauerAlexander Grassauer, 1996 in Österreich geboren, erhielt seinen ersten Gesangsunterricht bei Sigrid Rennert und studierte später bei Karlheinz Hanser sowie in der Liedklasse von Florian Boesch in Wien. Auf der Opernbühne war er als Masetto ("Don Giovanni"), Marchese ("La Traviata"), Figaro ("Le nozze di Figaro"), Sprecher ("Die Zauberflöte"), Frank ("Die Fledermaus") zu erleben sowie in weiteren Partien u. a. an der Semperoper Dresden, der Deutschen Oper am Rhein, dem Staatstheater am Gärtnerplatz und international. Alexander Grassauer gewann Preise bei internationalen Wettbewerben wie dem Brahms-Wettbewerb, dem Hugo-Wolf-Wettbewerb und "ZukunftsStimmen". In der Spielzeit 2024/25 ist er "Young Talent" des Wiener Konzerthauses und debütiert bei den Bayreuther Festspielen.Emmerich SmolaDie Preise sind benannt nach dem Dirigenten Emmerich Smola (1922-2011), der in Kaiserslautern lebte und wirkte und für den damaligen SWF arbeitete. Der seit 2004 jährlich vergebene Emmerich Smola Förderpreis gehört zu deninternational bedeutenden und höchstdotierten Förderpreisen für junge Gesangstalente. Die nominierten jungen Opernstars präsentieren sich dem Konzertpublikum mit je zwei Arien. Mit Stimmkarten entscheiden die Zuschauer:innen, wer den Preis erhält.Preisverleihung im Netz, Radio und FernsehenDas Konzert wurde live im Internet gestreamt und steht als Video-on-Demand auf SWRKultur.de (http://swrclassic.de/) zur Verfügung.Das Konzert in voller Länge ist am Sonntag, 2. März 2025, um 20:03 Uhr bei SWR Kultur im "Abendkonzert" zu hören.Highlights aus dem Galakonzert in der Jugendstil-Festhalle Landau sind am Sonntag, 16. März 2025, 8:05 Uhr, im Fernsehprogramm des SWR zu sehen. Im Anschluss um 08:50 Uhr bietet "SWR Junge Opernstars 2025 - Der Film" von Juliane Sauter Einblicke in die Vorbereitungen der jungen Opernsänger:innen.Weitere Informationen zu den Preisträger:innenWeitere Informationen und ausführlichere Künstler:innenbiografien sind abrufbar unter: https://www.swr.de/swrclassic/swr-junge-opernstars-emmerich-smola-foerderpreis-100.html