Solana News: 3 Gründe für Kursplus von 15 % an 1 Tag

Neben der Einführung des Firedancer-Upgrades im Testnet mit bis zu 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde gab es noch einige weitere technologische Entwicklungen, welche Solana vollzogen hat, während der Kurs dies noch nicht wirklich widergespiegelt hat.

Dazu gehörten zuletzt die Absicherung gegenüber Quantencomputern mit der Winternitz Vault, die zusätzliche Steigerung der Effizienz durch die Änderung des Hashing-Algorithmus durch SIMD-215 und die Vergrößerung der Bandbreite von 0,8 Gbps auf 100 Gbps durch InfiniSVM.

Mittlerweile gibt es einige weitere spannende Entwicklungen, welche dem SOL-Coin heute zu einem Kursplus von 14,95 % auf 250,67 USD und somit nahe an das vorherige Allzeithoch von 268,75 USD verholfen haben. Erfahren Sie nun alle Details im folgenden Beitrag.

Solana soll deflationär werden

Tushar Jain, der Mitbegründer des Krypto-Investmentunternehmens Multicoin Capital hat kürzlich bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit dem Verbesserungsvorschlag SIMD-0228 Solana deflationär machen will.

Denn aufgrund der hohen Aktivität auf der Solana-Blockchain und den Einnahmen der Staker durch MEV sei es jetzt Zeit, um die Emissionen des Netzwerks anzupassen. Dabei sollen unter anderem die fixen Belohnungen auf ein flexibles Modell gewechselt werden.

Erreicht werden soll dies durch sogenannte Smart Emissions, bei denen die Vergütung in Abhängigkeit von der tatsächlichen Beteiligung der Staker erfolgt. Dabei soll die Emissionsrate automatisch steigen, wenn der Anteil der gestakten SOL unter 50 % fällt. Derzeit liegt er mit beeindruckenden 65,72 % mehr als doppelt so hoch wie Ethereums 27,99 %.

Today @kankanivishal and I released a Solana Improvement Proposal to reduce Solana inflation.



As Solana matures, stakers increasingly earn SOL through mechanisms like MEV. This income stream reduces the network's historical exclusive reliance on token emissions to attract stake… - Tushar Jain (@TusharJain_) January 16, 2025

Auf diese Weise kann die Sicherheit der Blockchain besser in kritischen Zeiten eines potenziell nachlassenden Interesses sichergestellt werden. Sollten es hingegen mehr sein, so würde die Menge an neu ausgegebenen Coins abnehmen, um für eine nachhaltigere Tokenökonomie zu sorgen.

Tushar Jain beabsichtigt auf diese Weise die Belohnungen für die Staker nur gerade so niedrig zu halten, dass sie dazu bereit sind, noch immer mit einer Kapitalbindung für die Sicherheit des Netzwerkes sorgen.

Noch zuvor hatten die Validatoren im Jahr 2024 mit SIMD-0096 dafür gestimmt, dass die Hälfte der Gebühreneinnahmen nicht über Burnings vernichtet, sondern ebenfalls an diese für die Absicherung der Blockchain gezahlt werden. Dies steht im starken Kontrast, wurde aber bisher noch nicht eingeführt.

Die derzeitige Staking-Rendite von Solana liegt von laut den Angaben von Staking Rewards beim Liquid-Staking bei bis zu 9,84 %, was somit deutlich mehr Anreize als ein Sparkonto bietet. Ob der Vorschlag akzeptiert wird und wie sich eine Reduktion der Rendite auf das Verhalten der Staker auswirken wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Staking-Rendite von Solana | Quelle: Staking Rewards

Solanas Dominanz in den Bereichen DeFi und KI-Agenten wird von CoinGecko betont

Der Start des neuen Trump-Coins auf Solana hat schon am ersten Tag ein Handelsvolumen von 10,23 Mrd. USD erreichte, was fast einem Drittel der 28,39 Mrd. USD des gesamten Memecoin-Sektors entsprach.

Bemerkenswert ist, dass sich Trump mit seinem Memecoin für die Solana-Blockchain entschieden hat. Somit ist es möglicherweise der Favorit des nächsten US-Präsidenten, was sich ebenfalls förderlich auf den Kursverlauf auswirken kann. Aber auch zuvor war Solana der Marktführer im Bereich der Memetoken, was der Blockchain teilweise zu ihrem großen Erfolg verholfen hat.

Darüber hinaus ist von der viel beachteten Kryptodaten-Website CoinGecko am 15. Januar der Jahresbericht für 2024 erschienen, in welchem Solana positiv erwähnt wurde. So haben die Analysten auf die Dominanz der Blockchain in den Bereichen DeFi und KI-Agenten verwiesen.

KI-Agenten konnten laut CoinGecko ihre Marktkapitalisierung allein im vierten Quartal von 4,8 Mrd. USD bis auf 15,5 Mrd. USD um sensationelle 322,2 % steigern. Somit handelt es sich zudem um den profitabelsten Sektor der vergangenen Zeit, was sich etwa an dem Kursgewinn von Virtuals Protocol von 29.291 % erkennen lässt.

Aber auch das hohe Verkaufstempo des neuartigen KI-Agenten Mind of Pepe, mit mehr als 2,27 Mio. USD nach etwas mehr als zwei Tagen, deutet nicht nur auf sein disruptives Potenzial, sondern auch das des gesamten Sektors hin. Denn einige betrachten die KIs als eine Art Investition in eine Arbeitslosenversicherung und eine würdevolle Zukunft.

Zudem wurde in dem CoinGecko-Bericht die Dominanz der Solana-Blockchain im DeFi-Bereich hervorgehoben, wobei sie im vergangenen Quartal 30 % des Marktes ausgemacht hat. Über die vergangenen 24 Stunde hat das DEX-Volumen von Solana mit 11,41 Mrd. USD sogar das der nächsten vier Blockchains übertroffen.

Außerdem werden innovative Skalierungslösung wie Solaxy gestartet, welche die Effizienz der Chain sogar noch einmal weiter steigern sollen. Darüber hinaus vereint diese die Vorteile von Ethereum mit denen von Solana, um einen noch überzeugendere Blockchain bereitzustellen.

Angesichts der zunehmenden Adoption der Blockchain könnte Solaxy einer der großen Profiteure des Bullenmarktes werden, wenn es mit seinen attraktiveren Konditionen die Entwickler und Nutzer für sich gewinnt. Deshalb konnte der Vorverkauf auch schnell mehr als 11,30 Mio. USD einnehmen. Nur noch für kurze Zeit können Interessierte die Coins im Vorverkaufsangebot erwerben.

Solana wird als strategische Reserve der USA betrachtet und ETF naht

Nate Geraci, der Präsident von ETF Store, hat außerdem Ende Dezember auf X verkündet, dass er genug gesehen hat, um zu sagen, dass der Solana-Spot-ETF im Jahr 2025 genehmigt wird. Angetrieben wurde er dabei vermutlich primär von der Wahl Donald Trumps zum nächsten US-Präsidenten, der kryptofreundlichen Regierung und dem künftigen SEC-Vorsitzenden Paul Atkins.

Alright, I've seen enough…



Registering formal prediction.



Spot solana ETFs will be approved in 2025. - Nate Geraci (@NateGeraci) December 30, 2024

Bereits im vergangenen Jahr haben die Vermögensverwalter Grayscale, VanEck und Bitwise ihre S-1-Anträge bei der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC eingereicht. Die nächsten potenziellen Termine für eine Genehmigung sind der 23. und der 25. Januar, unmittelbar nach Trumps Amtseinführung am 20. Januar, was sich wiederum positiv auswirkt.

Laut Einschätzung von Analysten von JPMorgan könnten die ETFs für Solana und XRP in den USA bei einer Genehmigung Milliarden an weiterer Liquidität in den Kryptomarkt treiben. Denn auf diese Weise können auch traditionelle Anleger besonders praktisch in diese investieren, ohne sie selbst erwerben zu müssen.

Darüber hinaus rechnen sie damit, dass diese Krypto-Assets durch die ETFs noch stärker vom Mainstream adoptiert werden. Bezüglich XRP fällt die Prognose von JPMorgan allerdings mit 4 bis 8 Mrd. USD an Mittelzuflüssen innerhalb des ersten halben Jahres besser aus als die 3 bis 6 Mrd. USD für Solana.

SOL & XRP ETPs Could Attract $3-8bn Each: JPM



ETP assets ($108bn) make up 6% of the total Bitcoin market cap ($1,874bn) after the ETPs' first year of trading; likewise, ether ETP assets ($12bn) have a 3% penetration rate of the total Ethereum market cap ($395bn) within its first… pic.twitter.com/7rApA2z71h - matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) January 13, 2025

Darüber hinaus soll Trump in einem Gespräch mit dem Ripple-Geschäftsführer geäußert haben, dass er in Erwägung zieht, inländische Kryptowährungen für die Reserve der USA zu bevorzugen. Zu diesen zählen XRP, SOL und USDC. Dies könnte weitere Liquidität in Solana leiten und Kursanstiege begünstigen.

