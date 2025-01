Die ON Semiconductor Aktie zeigt sich zum Ende der dritten Januarwoche 2025 mit einer positiven Entwicklung. Nach einem markanten Rückgang Anfang Januar auf 53,50 USD konnte sich das Papier des US-Halbleiterherstellers erholen und notierte am 18. Januar bei 54,63 USD, was einem Tagesplus von 2,09 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 22,6 Milliarden Euro.

Quartalszahlen im Fokus

Mit Spannung wird die anstehende Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2024 erwartet, die für den 10. Februar 2025 terminiert ist. Diese Zahlen könnten für neue Impulse sorgen, nachdem die Aktie auf Monatssicht einen Wertverlust von 14,24 Prozent verzeichnete.

Anzeige

ON Semiconductor-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ON Semiconductor-Analyse vom 19. Januar liefert die Antwort:

Die neusten ON Semiconductor-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ON Semiconductor-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

ON Semiconductor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...