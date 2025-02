© Foto: Philipp von Ditfurth - dpa

BlackRock ist bullish gegenüber europäischen Aktien. Das hat mehrere Gründe!Das BlackRock Investment Institute hat am Montag seine Einschätzung für europäische Aktien von "Underweight" auf "Neutral" angehoben. Diese Neubewertung wird durch die mögliche Deeskalation geopolitischer Konflikte, sinkende Energiepreise und Lockerungen der Geldpolitik gestützt, so die Experten. Europäische Aktien haben in diesem Jahr einen starken Start hingelegt: Der STOXX 600-Index ist bislang um 8,82 Prozent gestiegen und hat damit den US-amerikanischen S&P 500-Index übertroffen, der lediglich 2 Prozent zulegte. Bereits im vergangenen Monat zeigten sich Deutsche Bank und Citigroup optimistisch gegenüber …