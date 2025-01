Die CTS Eventim AG & Co. KGaA zeigt einen vielversprechenden Jahresauftakt an der Börse. Der Ticketing- und Veranstaltungskonzern verzeichnete am 17. Januar einen Kursanstieg von 0,56 Prozent auf 90,10 EUR. Besonders bemerkenswert ist die Monatsentwicklung seit Jahresbeginn mit einem Plus von 9,44 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von 8,7 Milliarden Euro festigt das Unternehmen seine Position als einer der führenden europäischen Akteure im Entertainment-Sektor.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Die aktuelle Bewertung spiegelt sich in einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,65 für das Jahr 2025 wider. Der Titel notiert derzeit 35,27 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 11,65 Prozent unter dem Jahreshoch.

