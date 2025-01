DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Pumpspeicherkraftwerke für die PORR hochinteressant

Frankfurt (pta/19.01.2025/08:30) - Am 12. Dezember 2024 markierte der deutsche Strompreis mit 936 Euro ein neues Rekordhoch und übertraf damit den Durchschnittswert der vergangenen beiden Jahre um das Neunfache. Pumpspeicherkraftwerke profitieren von starken Preisschwankungen.

Pumpspeicherkraftwerke gewinnen an Bedeutung

Die beiden börsennotierten Energieversorger Verbund (ISIN: AT0000746409) und EnBW (ISIN: DE0005220008) haben zahlreiche Pumpspeicherkraftwerke im Bestand. Diese funktionieren wie ein "Stromspeicher", schließlich können sie bei niedrigem Strombedarf Wasser in höhere Regionen pumpen. Bei höherem Verbrauch wird dieses dann in tiefer liegende Kavernen abgelassen, und dabei "grüner" Strom produziert. Ihre Flexibilität macht sie unverzichtbar für die Stabilisierung des Stromnetzes in einem zunehmend erneuerbaren Energiemarkt. Sie liefern - bei ausreichendem Wasserstand - sowohl bei Windstille als auch bei Dunkelheit (Nebel bzw. Nacht) Strom.

In Pumpspeicherkraftwerken kann zudem die Produktion innerhalb kürzester Zeit hochgefahren (oft innerhalb von Sekunden) werden, so dass plötzlich auftretende Bedarfsspitzen ausgeglichen werden können. Sie leisten daher einen wertvollen Beitrag zur Netzsicherheit. Da in Europa verstärkt auf wetterabhängige Energiequellen wie Solar- und Windenergie gesetzt wird, wächst auch der Bedarf an davon unabhängigen Stromlieferanten. Als besonders interessant, ist der Umstand zu werten, dass diese Form der Stromproduktion ebenfalls als umweltfreundlich einzuordnen ist.

PORR - Großprojekte in Deutschland und Österreich

Derzeit realisiert die PORR Group (ISIN: AT0000609607) in Österreich und Deutschland im Bereich Pumpspeicherkraftwerke mehrere Bauprojekte: Ebensee (Oberösterreich), Limberg?III (Salzburg), Rodund (Vorarlberg) und Forbach (Baden-Württemberg). Daneben ist sie mit einzelnen Gewerken noch an weiteren Pumpspeicher-Projekten beteiligt.

Im Herbst 2023 starteten die Vorarbeiten für das Projekt in Ebensee. Ende 2027 soll dann der Probebetrieb beginnen. Die Arbeiten gelten als komplex und anspruchsvoll. Neben Erd- und Ingenieurbauarbeiten beinhalten diese auch den Bau einer Kaverne für das Auslaufbauwerk am Traunsee (Leistung: 170 MW), den Tunnel- und Stollenbau (inkl. Unterquerung von Straßen- und Bahntunnel), die Errichtung von zwei Lotschächten sowie den Ausbruch eines Schrägschachts mit einer außergewöhnlich steilen Neigung von 60°. Der geplante Speichersee wird über eine Wasseroberfläche von 6,5?ha und ein Volumen von 1,32 Mio. m3 verfügen. Bei einer Bruttofallhöhe von 491 m wäre dann eine Betriebszeit von zehn Volllaststunden möglich.

Andere Baustelle: Von der EnBW wurde die PORR beauftragt, im Rahmen des Umbaus des Rudolf-Fettweis-Werks (RFW) in Forbach von einem Speicher- und Laufwasserkraftwerk in ein Pumpspeicherkraftwerk Kavernen, Wasserspeicher und Stollen sowie den Rohbau der Kraftwerkskaverne zu erstellen. Außerdem umfasst der Auftrag die Herstellung zweier Druckschächte sowie diverse Spezialtiefbauarbeiten. Bis zur im Jahr 2027 geplanten Fertigstellung werden Tunnel (Länge ca. 5.200 m), Schächte (Länge ca. 510?m) und Wasserspeicher (ca. 200 Mio. l) entstehen und dabei schätzungsweise 450.000 m3 Felsausbruchsmaterial anfallen. Nach Inbetriebnahme eignet sich das Kraftwerk ideal zum Ausgleich von Energiebedarfsspitzen, wobei im Tagesspeicherbetrieb eine Kapazität von rund 456 MWh verfügbar sein soll.

PORR ISIN: AT0000609607 WKN: 850185

