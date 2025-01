DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: ISX Financial und Diners Club revolutionieren digitales Bezahlen mit neuer Debitkarte

Frankfurt (pta/19.01.2025/09:00) - ISX Financial EU PLC ("ISXPlc" ISIN: CY0200861017) veröffentlichte am 14. Januar 2025 eine Pressemeldung, in der ISX mitteilt, dass man in Zusammenarbeit mit Diners Club International® die innovative flykk® Debitkarte in wichtigen europäischen Märkten einführt. Diese Karte vereint die Vorteile einer weltweit akzeptierten Debitkarte mit exklusiven Diners Club-Leistungen.

Karteninhaber profitieren von zahlreichen Vorteilen: Zugang zu über 1.500 Flughafen-Lounges weltweit Umfassende Reiseversicherung und Kaufschutz Nutzung von Premium-WLAN-Hotspots Kostenlose Überweisungen zwischen flykk®-Konten Einfache Geldtransfers innerhalb der EU und global

Die flykk® App ermöglicht Nutzern bequeme Banküberweisungen und weltweite Geldtransfers. Die Karte wird von Millionen Händlern und an über 1,2 Millionen Geldautomaten weltweit akzeptiert.

Nikogiannis Karantzis, CEO von ISX Financial, betont: "Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein. Wir bieten Nutzern ein unvergleichliches Zahlungserlebnis online und offline."

Matt Sloan von Discover® Global Network ergänzt: "Die Kombination unserer Vorteile mit flykks Technologie schafft ein nahtloses Zahlungserlebnis."

Die flykk® Debitkarte ist zunächst in ausgewählten EU-Märkten verfügbar, eine Expansion ist geplant. Sie ist Teil des Discover® Global Network, das 2023 Transaktionen im Wert von über 589 Milliarden US-Dollar abwickelte.

Mit dieser Innovation reagiert ISX Financial auf den wachsenden Trend zu digitalen Finanzdienstleistungen und optimiert deren Nutzung für Verbraucher. Die Karte öffnet Nutzern "eine Welt voller Möglichkeiten und Abenteuer mit einzigartigen Angeboten und Optionen", die sowohl Geschäfts- als auch Privatreisen aufwerten.

