Der DAX hat am Freitag ein neues Rekordhoch bei 20.924 Zählern verzeichnet. In der neuen Woche könnte er einen Angriff auf die 21.000-Punkte-Marke starten. Dabei stehen mehrere Aspekte im Fokus: Am Montag bleibt die Wall Street aufgrund eines Feiertags geschlossen. Zudem dürften sowohl die Amtseinführung von Trump als auch die US-Berichtssaison weiter Einfluss auf die Kurse haben. Aus technischer Sicht läuft der DAX allmählich heiß. Der RSI notiert aktuell bei 72 Punkten, was als Warnsignal gilt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...