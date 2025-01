Wochenausblick - Quartalszahlen im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine ganze Reihe an spannenden Quartalszahlen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt börsentypisch ruhig. Für Deutschland wird der Erzeugerpreisindex veröffentlicht und der Monatsbericht der Bundesbank bereitgestellt. In China findet hingegen früh am Morgen eine Zinssatzentscheidung durch die Peoples Bank of China statt.











Dienstag:



Im Vergleich zu dem ruhigen Wochenstart wird es am Dienstag direkt spannend. Für Deutschland und die EU werden die Ergebnisse der ZEW Umfrage zu den Konjunkturerwartungen bekannt gegeben, während das Vereinigte Königreich die Arbeitslosenquote veröffentlicht. Ebenfalls interessant könnte für Anleger das Treffen der Eurogruppe werden. Auf Unternehmensseite veröffentlichen mehrere große Unternehmen ihre Quartalszahlen. Besonders interessant dürften die Zahlen des Unterhaltungsriesen Netflix werden. Diese werden voraussichtlich um 22 Uhr nach Börsenschluss veröffentlicht. Anleger dürfen sich zudem über Zahlen von Charles Schwab, ProLogis, Interactive Brokers Group, 3M, Capital One, D.R. Horton und United Airlines freuen.













Mittwoch:



Nach einem ruhigen Wochenstart wird es am Mittwoch besonders interessant. Für das Vereinigte Königreich werden der Verbraucherpreisindex sowie der Erzeugerpreisindex bekannt gegeben. Die EU informiert hingegen über die monatliche Industrieproduktion. Auf der anderen Seite des Ozeans veröffentlicht die USA ebenfalls den Verbraucherpreisindex. Zusätzlich gibt die Federal Reserve Bank mit dem Beige Book Einblicke in die aktuelle US-Wirtschaftslage. Auf der Unternehmensseite veröffentlichen einige Finanzriesen ihre Quartalszahlen, darunter JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock, Citigroup und die Bank of New York Mellon Group. Zusätzlich gibt das Bergbauunternehmen Rio Tinto Einblick in seine Zahlen.











Donnerstag:



Der Donnerstag bleibt auf dem Niveau des Vortages. Für die EU wird das Verbrauchervertrauen veröffentlicht, während Japan über die Handelsbilanz berichtet. Auf Unternehmensseite veröffentlichen Intuitive Surgical, GE Aerospace, Texas Instruments, Union Pacific und Christian Dior ihre Quartalszahlen.











Freitag:



Zum Ende der Woche wird es noch einmal spannend. Für Deutschland, das Vereinigte Königreich, die EU und die USA werden die S&P Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht, welche die aktuelle Lage im Dienstleistungs- und Produktionssektor beschreiben. Für Japan wird hingegen eine Zinssatzentscheidung getroffen. Auf Unternehmensseite veröffentlichen der Finanzriese American Express sowie Verizon Communications und NextEra Energy ihre Quartalszahlen.















