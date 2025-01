Ethereum auf historischem Tiefstand bei Börsenbeständen - Ein Anzeichen für den nächsten Bull Run?

Während Bitcoin bei 105.000 US-Dollar bullisch konsolidiert, verzeichnet Ethereum erneut Gewinnmitnahmen mit einem Minus von 3 Prozent in den letzten 24 Stunden. Das Jahr 2025 zeigt bisher eine schwache Performance bei ETH, das seit Jahresbeginn unverändert notiert. Dennoch gibt es einen vielversprechenden Indikator, der auf Potenzial hindeutet.

ETH-Bestände auf Börsen erreichen historisches Tief

Der Anteil von Ethereum auf zentralen Börsen ist auf ein historisches Tief von 10,35 Prozent gesunken. Diese Entwicklung wird als bullisches Signal interpretiert, da sie auf ein langfristiges Halten der Token hindeutet, anstatt sie kurzfristig zum Verkauf bereitzuhalten.

Ein anhaltender Abfluss von ETH reduziert das verfügbare Angebot auf Börsen, was bei steigender Nachfrage den Preis nach oben treiben könnte. Der mehrjährige Abwärtstrend wird als wachsendes Vertrauen in die Zukunft von Ethereum interpretiert.

Angebotverknappung allein reicht nicht

Trotz des knappen Angebots auf den Börsen blieb die Performance von ETH zuletzt hinter dem Gesamtmarkt zurück. Der entscheidende Faktor war die schwache Nachfrage, die bisher eine Kursrallye verhinderte.

Sollte die Nachfrage zurückkehren, könnte der nächste Bull Run aufgrund des verknappten Angebots besonders dynamisch verlaufen. Allerdings muss der Markt zunächst überzeugende Gründe finden, Ethereum neu zu bewerten.

MEMEX Presale: Innovativer Index für Meme-Coins

Das Projekt Meme Index möchte mit MEMEX eine Lösung für das passive Investieren in Meme-Coins bieten. Durch ein System aus vier verschiedenen Indizes können Anleger gezielt in mehrere Meme-Coins gleichzeitig investieren, von etablierten Projekten bis hin zu spekulativen Newcomern.

Der MEMEX Token ist aktuell im Presale erhältlich und kann über die offizielle Website mit ETH, USDT oder BNB erworben werden. Mit einer Staking-Rendite von 900 Prozent und einer bevorstehenden Preiserhöhung bereits am nächsten Tag bietet sich frühen Investoren die Chance auf initiale Buchgewinne.

