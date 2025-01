Mit einem Kurssprung von über 9% war die Intel-Aktie am Freitag der Spitzenreiter im Nasdaq 100-Index. Was steckt hinter der starken Performance des Chipkonzerns zum Wochenschluss und ist es ein erstes Anzeichen eines Comebacks von Intel? Die Risikokapitalsparte wird eigenständig Hinter dem satten Kursplus der Intel-Aktie stecken zwei Nachrichten. Nachricht Nummer 1: Intel kündigte an, seine Risikokapitalsparte Intel Capital in eine eigenständige ...

