XRP auf Rekordkurs: Token steigt über 480% im Jahresvergleich

Nach Solanas beeindruckendem Comeback in 2023 ist es nun Ripple, das die Krypto-Community in seinen Bann zieht. Mit einem Kursanstieg von über 25 Prozent auf Wochensicht, 40 Prozent im Monatsvergleich und beeindruckenden 480 Prozent seit Jahresbeginn hat sich XRP auf Platz 3 der größten Kryptowährungen vorgearbeitet und notiert aktuell bei 3,21 US-Dollar.

Wale treiben massive Akkumulation voran

Seit November haben Großinvestoren ihre XRP-Bestände um 1,43 Milliarden Token erhöht, was einem Zuwachs von etwa 37 Prozent entspricht. Dieser aggressive Kauftrend könnte durch die Aussicht auf eine nationale Krypto-Reserve unter dem designierten US-Präsidenten befeuert worden sein.

Die Spekulation über weitere Krypto-Spot-ETFs in den USA und die steigende Zahl aktiver Ripple Wallets deuten auf ein wachsendes Interesse am XRP-Ökosystem hin. Sowohl Solana als auch XRP gelten als vielversprechende Kandidaten für künftige ETF-Zulassungen.

Meme-Coins florieren im XRP-Ökosystem

Die XRP-Rallye wird von einem bemerkenswerten Aufschwung im Bereich der Meme-Coins begleitet. Der Token ARMY konnte innerhalb weniger Tage um 30 Prozent zulegen und erreichte zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung von 107 Millionen US-Dollar.

Auch andere Meme-Coins wie PHNIX verzeichneten mit einem Plus von 38 Prozent innerhalb einer Woche beachtliche Gewinne. Dieser Trend unterstreicht die wachsende Bedeutung des XRP-Ledgers als Plattform für Meme-Coin-Projekte.

Wall Street Pepe: Community-Fokussierter Presale

Das neue Meme-Coin Projekt Wall Street Pepe richtet sich gezielt an Kleinanleger und unterstützt sie im Wettbewerb mit den großen Marktteilnehmern. Die WEPE Army bietet ihrer Community exklusive Einblicke in die Welt des Krypto-Tradings und Zugang zu wertvollen Alpha Calls.

Der WEPE Token ist aktuell im Presale zum Preis von 0,0003665 US-Dollar erhältlich, wobei sich der Vorverkauf bereits in der finalen Phase befindet. Interessierte Anleger sollten sich beeilen, da der Presale kurz vor dem Abschluss steht.

