Die Starbucks-Aktie verzeichnet aktuell einen erfreulichen Aufwärtstrend an der Börse. Der Aktienkurs des Kaffeeriesen stieg am 18. Januar auf 95,13 USD, was einem Zuwachs von 0,74 Prozent entspricht. Die monatliche Entwicklung zeigt mit einem Plus von 3,72 Prozent eine deutliche positive Tendenz. Mit einer Marktkapitalisierung von 105 Milliarden Euro bleibt der Konzern einer der führenden Player im Gastgewerbesektor.

Quartalszahlen in Sicht

Anleger richten ihren Blick nun auf den 28. Januar 2025, wenn Starbucks seine Quartalsergebnisse für das erste Quartal 2025 präsentieren wird. Die letzte Quartalsdividende wurde am 15. November 2024 mit 0,61 USD ausgezahlt.

