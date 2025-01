Die Vertiv Holdings Co verzeichnet einen bemerkenswerten Start ins neue Jahr 2025. Am letzten Handelstag erreichte die Aktie einen Kurs von 135,89 USD, was einem Tagesplus von 2,47 Prozent entspricht. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsbetrachtung wider, bei der das Papier des Rechenzentrumsspezialisten einen Zuwachs von 18,65 Prozent verbuchen konnte. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 49,6 Milliarden Euro.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird ein KGV von 36,03 prognostiziert. Die jüngste Dividendenausschüttung erfolgte Anfang Dezember 2024 mit 0,04 USD je Aktie. Mit einer Gesamtzahl von 375,3 Millionen ausstehenden Aktien bleibt Vertiv ein bedeutender Akteur im Bereich der digitalen Infrastrukturtechnologien.

Anzeige

Vertiv Holdings Co-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vertiv Holdings Co-Analyse vom 19. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Vertiv Holdings Co-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vertiv Holdings Co-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Vertiv Holdings Co: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...