MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau wirft den ukrainischen Streitkräften vor, bei ihrer Besetzung im Gebiet Kursk mindestens sieben Zivilisten in dem Dorf Russkoje Poretschnoje im Kreis Sudscha getötet zu haben. Die Bewohner seien tot im Keller eines Wohnhauses gefunden worden, teilte das zentrale Ermittlungskomitee in Moskau mit.

Behördensprecherin Swetlana Petrenko sprach von einem "Terrorakt gegen die friedliche Bevölkerung". Die Verantwortlichen der ukrainischen Streitkräfte würden zur Rechenschaft gezogen.

Zuvor hatten Moskauer Staatsmedien Videoaufnahmen veröffentlicht aus einem Keller, in dem russische Soldaten auf Opfer zeigen. Darauf sollen auch Leichen erschossener älterer Menschen mit Folterspuren und gefesselten Händen zu sehen sein. Die Echtheit der teils unkenntlich gemachten Aufnahmen und die Behördenangaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Reaktion auf die russischen Vorwürfe.

Moskau: Gräueltaten beweisen Gesinnung des Kiewer Regimes

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sprach von einem groben Verstoß gegen internationales humanitäres Recht. "Diese Gräueltaten sind ein weiterer Beweis für die terroristische und neonazistische Gesinnung des Kiewer Regimes, das in seiner bösen militärischen und politischen Ohnmacht angesichts der Niederlagen an der Front wieder einmal ein kannibalistisches Massaker an der Zivilbevölkerung verübt hat", sagte Sacharowa.

Sie warf zugleich dem Westen eine Verantwortung vor, da dieser das "Regime" in Kiew mit Waffen und Geld versorge.

Die ukrainischen Truppen waren Anfang August in das benachbarte russische Gebiet Kursk einmarschiert und hatten dort Dutzende Ortschaften besetzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte erklärt, dass so die Russen spüren sollten, was Krieg bedeute.

Zudem will er mit der Besetzung russischer Gebiete seine Position für mögliche Verhandlungen mit Moskau verbessern. Russland hatte unlängst erklärt, 60 Prozent der besetzten Ortschaften in Kursk zurückerobert zu haben.

Russland hatte seinen Krieg gegen de Ukraine vor fast drei Jahren begonnen. Kiew wirft den russischen Streitkräften seither Hunderte Kriegsverbrechen vor, darunter Massenmorde an Zivilisten./mau/DP/he