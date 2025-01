TRUMP und Wall Street Pepe schreiben Meme Coin Geschichte - Wo jetzt noch einsteigen?

Noch vor einem Jahr hätte man wohl kaum glauben können, was sich aktuell am Kryptomarkt abspielt. Zwar hätten die meisten geglaubt, dass der Bitcoin-Kurs auf über 100.000 Dollar steigen wird, aber dass der designierte US-Präsident einen eigenen Meme Coin auf den Markt bringt, der den gesamten Kryptomarkt auf den Kopf stellt, hätte man wohl nicht für möglich gehalten. Genau das ist aber passiert. $TRUMP bricht alle Rekorde und lenkt die Aufmerksamkeit der Trader noch stärker auf den Meme Coin Sektor, wovon auch Wall Street Pepe ($WEPE) profitiert. Beide Coins sind nicht mehr zu bremsen.

$TRUMP legt Solana lahm

Natürlich hätte man sich denken können, dass ein Meme Coin, der vom designierten US-Präsidenten gelauncht wird, ein Erfolg wird und dass sich ein Investment hier lohnen könnte. Das Ausmaß hat man sich dann aber doch nur schwer vorstellen können. Der Coin ist erst 2 Tage alt und hat bereits $PEPE und Shiba Inu ($SHIB) überholt. Inzwischen wurde $TRUMP auch auf Binance gelistet. Frühe Käufer haben hier Unsummen verdient. Die hohe Nachfrage hat auch Solana direkt auf ein neues Allzeithoch getrieben.

$TRUMP hat aber nicht nur für ein neues Allzeithoch von $SOL gesorgt, sondern auch die Blockchain lahmgelegt. Wer heute versucht, Transaktionen auf Solana durchzuführen, hat mit mehr abgelehnten Transaktionen als sonst zu kämpfen. Transfers von einer Wallet zur anderen können Stunden dauern. Damit wird das Ausmaß des Interesses am neuen Meme Coin, der auf Solana gelauncht wurde, schnell klar.

Das Handelsvolumen ist natürlich ebenfalls explodiert. $TRUMP ist heute der Coin mit dem fünftgrößten Handelsvolumen am gesamten Markt. Damit bricht der Meme Coin alle Rekorde, allerdings zeigt sich nun langsam, dass die Dynamik etwas abflacht. Ob es von hier aus noch weiter bergauf geht und $TRUMP sogar $DOGE überholt, bleibt abzuwarten. Anders sieht es dagegen bei Wall Street Pepe ($WEPE) aus. Hier ist noch kein Ende in Sicht.

Wall Street Pepe steigt auf 52 Millionen Dollar

$TRUMP ist nicht der einzige Meme Coin, der in letzter Zeit für Aufsehen sorgt. Auch an Wall Street Pepe gibt es seit Wochen kein Vorbeikommen mehr. Der Coin dominiert die internationalen Krypto-Medien und das ist auch kein Wunder. Anleger haben hier noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, während $TRUMP einen Großteil seiner Rallye schon hinter sich hat. Obwohl die $WEPE-Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich sind, haben Anleger bereits über 52 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein.

($WEPE Token-Vorverkauf - Quelle: Wall Street Pepe Website)

Dass ein Meme Coin in einer so frühen Phase über 50 Millionen Dollar umsetzt, ist äußerst selten. Vor allem in so kurzer Zeit. Damit bricht auch Wall Street Pepe aktuell alle Rekorde, weshalb die Chancen laut Analysten gut stehen, dass es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte. Sollte es dazu kommen, würde das für frühe Käufer eine Rendite von weit mehr als 1.000 % bedeuten.

Wall Street Pepe möchte seiner Community etwas zurückgeben und bietet $WEPE-Besitzern in Zukunft Zugang zu Trading-Strategien und Analysen, die sonst oft nur den Krypto Walen zugänglich gemacht werden. Außerdem sorgt eine Staking-Funktion dafür, dass Anleger ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token generieren können.

Da die meisten Käufer ihre Token bereits staken und gestakte $WEPE beim Launch nicht sofort verkauft werden können, steigt die Chance auf eine Kursexplosion deutlich. Das Angebot wird so zusätzlich verknappt, während die Nachfrage derzeit extrem hoch ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs um das 10-fache oder mehr steigt, ist bei $WEPE derzeit also deutlich höher als bei $TRUMP, da $TRUMP schon über 13 Milliarden Dollar wert ist. Allerdings endet der $WEPE-Vorverkauf schon in wenigen Tagen.

