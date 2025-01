Krypto News: Markt feiert Meme-Coin, Saylor kauft BTC

Alles dreht sich am Kryptomarkt um ein Thema: TRUMP. Der neue Meme-Coins des designierten US-Präsidenten bricht heute zahlreiche Rekorde und wird aktuell in der Top 20 gehandelt - beispielsweise schon vor Litecoin und Polkadot. Damit dürfte TRUMP auch die Erwartungen der Trump-Familie übertroffen haben. Rücksetzer werden kontinuierlich gekauft, TRUMP eilt von einem Allzeithoch zum Nächsten.

Während TRUMP aktuell fleißig Kapital von anderen Projekten absorbiert und diese hier durchaus zweistellige Verluste erleiden, verlieren Anleger womöglich den Fokus auf fundamentale Entwicklungen.

Anders natürlich Michael Saylor - denn der Bitcoin-Bulle kauft schlichtweg weiter BTC und ignoriert das Marktrauschen rund um den nächsten gehypten Meme-Coin. Was ist passiert?

Microstrategy kauft wieder BTC

Der Saylor Portfolio Tracker ist eine Website, die den Bitcoin-Bestand und den Wert dieser Bestände von Michael Saylor bzw. MicroStrategy in US-Dollar verfolgt und darstellt. Diese zeigt, wie viele Bitcoins MicroStrategy seit August 2020 als Teil ihrer Treasury Reserve Strategie erworben hat, um langfristigen Wert für Aktionäre zu maximieren. Der Tracker visualisiert die Bitcoin-Käufe durch grüne Punkte auf einem Diagramm, die den Zeitpunkt und die Menge der Käufe anzeigen.

Michael Saylor, hat nun die Angewohnheit entwickelt, bevorstehende Bitcoin-Käufe des Unternehmens auf der Plattform X anzukündigen. Er tut dies oft durch kryptische Botschaften, bei denen er darauf hinweist, dass dem SaylorTracker ein "grüner Punkt" fehlt. Diese Posts auf X sind für die Bitcoin-Community ein Signal, dass MicroStrategy wahrscheinlich am nächsten Tag oder kurz danach eine größere Menge an Bitcoin kaufen wird bzw. dieser Kauf schon erfolgte aber noch bekanntgegeben wird.

Things will be different tomorrow. pic.twitter.com/8Rmn1Jjgdr - Michael Saylor (@saylor) January 19, 2025

Nun hat Saylor vor wenigen Minuten wieder einen X-Beitrag veröffentlicht - "Dinge dürften morgen anders sein". Ein weiterer Kauf von MicroStrategy ist somit indiziert, die Bitcoin-Bullen akkumulieren kräftig weiter.

Dennoch sind aktive Händler wohl gut beraten, Meme-Coins nicht zu ignorieren. Denn das unterhaltsame Marktsegment offenbart langfristig relative Stärke und dürfte nicht so schnell verschwinden. Der offizielle Meme-Coin eines US-Präsidenten wirkt wie eine Art Ritterschlag für Meme-Coins.

MEMEX über 2,5 Mio. $: Krypto-Presale für Meme-Coin-Saison

Das neue Projekt Meme Index verfolgt das Ziel, Anlegern eine Möglichkeit zu bieten, an der dynamischen Welt der Meme-Coins teilzuhaben, ohne jeden Coin einzeln bewerten zu müssen. Meme-Coins zeichnen sich nämlich durch starke Kursschwankungen und kurze Hype-Zyklen aus, was für Investoren durchaus ein hohes Risiko darstellt. Durch die Bündelung verschiedener Token in einem Index kann das Risiko besser verteilt und gleichzeitig von potenziellen Kurssteigerungen profitiert werden.

Meme Index nutzt die aktuelle Begeisterung für Meme-Coins und stellt eine Lösung bereit, um Anlegern den Einstieg zu erleichtern. MEMEX bietet ergo einen strukturierten Ansatz, indem verschiedene Indizes entwickelt wurden, die ein breit gestreutes Investment in mehrere Coins ermöglichen.

Der MEMEX Token dient hier als zentrales Element innerhalb des Projekts. Dieses gewährt nicht nur Zugang zu den einzelnen Indizes, sondern ermöglicht es der Community, aktiv an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Damit wird eine dezentrale Governance-Struktur gefördert, um über zukünftige Entwicklungen mitzubestimmen. Das Projekt startet mit vier verschiedenen Indizes, die jeweils auf unterschiedliche Marktsegmente ausgerichtet sind. Einer fokussiert sich auf etablierte Meme-Coins mit hoher Marktkapitalisierung, ein weiterer auf mittelgroße Projekte. Ein Index richtet sich an neue, wachstumsstarke Coins, während der spekulativste Index besonders volatile Token abdeckt. In Zukunft kann sich die Zusammenstellung der Indizes dynamisch ändern - immer unter Einbindung der Community.

Der laufende Presale hat bereits über 2,5 Millionen US-Dollar generiert. Der Erwerb erfolgt durch den Tausch von ETH, USDT oder BNB. Doch bereits morgen steht die nächste Preiserhöhung an.

