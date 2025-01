Vaduz (ots) -Am Sonntag, 19. Januar 2025, weilte Gita Gopinath, die erste stellvertretende geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), zu einem Höflichkeitsbesuch in Vaduz. Regierungschef Daniel Risch begrüsste sie und ihre Delegation im Regierungsgebäude. Seitens des IWF nahmen neben Gita Gopinath auch Andreas Bauer, Chief of Staff des IWF, Kazuko Shirono, Mission Chief für Liechtenstein und Patryk Loszewski, Exekutivdirektor der Liechtensteinischen Stimmrechtsgruppe beim IWF teil.Im Zentrum des Gesprächs stand der im Herbst erfolgte Beitritt Liechtensteins zum IWF, die aktuell laufende, erste "Article IV"-Mission, in Liechtenstein sowie der am Freitag veröffentlichte "World Economic Outlook Update" des IWF. Der Besuch von hochrangingen IWF Vertretern gehört in der Regel nicht zu den jährlich stattfindenden "Article-IV"-Missionen. Das Treffen bot sich aber aufgrund des nächste Woche in Davos stattfindenden Weltwirtschaftsforums an. Nach dem Besuch im Regierungsgebäude wurde Gita Gopinath von S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz empfangen.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland Moser,T +423 236 76 68roland.moser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100927994