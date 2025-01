Die Bertrandt AG steht vor bedeutenden Terminen im Januar und Februar 2025, die für Investoren von besonderem Interesse sein dürften. Der Engineering-Dienstleister wird zunächst am 22. Januar an der UniCredit and Kepler Cheuvreux German Corporate Conference teilnehmen. Nur zwei Wochen später, am 6. Februar, präsentiert sich das Unternehmen beim Montega HIT Investor Day. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 184,1 Millionen Euro und einem Aktienkurs von 18,18 Euro bewegt sich das Unternehmen derzeit 14,03 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief.

Aktuelle Kennzahlen

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,98 prognostiziert. Die Aktie verzeichnete im vergangenen Monat einen moderaten Rückgang von 1,62 Prozent, während der aktuelle Kurs stabil bei 18,18 Euro liegt.

