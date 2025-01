An der Börse herrscht aktuell Unsicherheit, wie es in den kommenden zwölf Monaten weitergehen soll. Wie geht es weiter? Kommt ein Abverkauf oder doch die Megarallye? Das sagen jetzt Experten für 2025 voraus. Das Jahr 2024 ist zu Ende und das neue steht bereits in den Startlöchern. Daher stellt sich für Anleger die Frage: Wie wird es 2025 an der Börse weitergehen? Können die Kurssteigerungen des Vorjahres um über 20 Prozent im S&P500 wiederholt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...