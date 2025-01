Die Kudelski-Gruppe vermeldet eine bedeutende Veränderung in der Führungsstruktur ihrer Tochtergesellschaft Nagravision. Der bisherige Chief Operating Officer Morten Solbakken übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Marketing- und Verkaufschefs. Diese strategische Neuausrichtung erfolgt in einer Phase, in der die Aktie bei 1,353 EUR notiert und im Jahresvergleich ein Plus von 11,78 Prozent verzeichnet.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 69,5 Millionen EUR und 51,4 Millionen ausstehenden Aktien zeigt sich das Unternehmen in einer stabilen Position. Der Aktienkurs liegt aktuell 40,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, während die monatliche Entwicklung einen leichten Rückgang von 2,87 Prozent aufweist.

