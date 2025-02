Bern (ots) -Die traditionelle Topfkollekte der Heilsarmee in der Schweiz konnte auch 2024 auf die Grosszügigkeit der Spenderinnen und Spender zählen. Insgesamt wurden CHF 822'299 gesammelt, was einem Anstieg von CHF 3'800 im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Die gesammelten Mittel fliessen direkt in die sozialen Angebote der lokalen Heilsarmee-Standorte. Sie ermöglichen unter anderem die Durchführung der alljährlichen Weihnachtsfeste für Bedürftige sowie praktische Hilfeleistungen für Menschen in Notsituationen.Knapp zwei Drittel der Spenden wurden in bar direkt in die ikonischen Töpfe geworfen, während rund ein Drittel mittels Überweisungen auf das Postkonto der Heilsarmee einging.Die Durchführung der Topfkollekte war auch im Jahr 2024 nur dank des grossartigen Engagements zahlreicher freiwilliger Helferinnen und Helfer möglich, die an 29 Standorten in der Deutschschweiz und 14 in der Westschweiz im Einsatz standen und zu einer vorweihnachtlichen Stimmung beitrugen.In Zeiten, in denen die Spendeneinnahmen unter Druck sind, blickt die Heilsarmee mit Dankbarkeit auf die konstanten Einnahmen aus der Topfkollekte. Auch dank diesen könne die Organisation niederschwellige Hilfe für Menschen in herausfordernden Lebenssituationen leisten und ihnen eine Perspektive schenken, so Simon Bucher, Mediensprecher der Heilsarmee Schweiz.Pressekontakt:Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie:Simon Bucher, Mediensprecher, Heilsarmee Schweiz | Tel. +41 76 365 75 59 | simon.bucher@heilsarmee.chWeiterführende Informationen zur Topfkollekte der Heilsarmee:Webseite: heilsarmee.chOriginal-Content von: Heilsarmee / Armée du Salut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007346/100928846