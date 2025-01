© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / SZ Photo

Der US-Pharmakonzern Merck & Co beeindruckt mit fortgesetztem Unternehmenswachstum und einer stetig steigenden, überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite.Die Anteile von Gesundheits- und Pharmaunternehmen sind eine bei ausschüttungsorientierten Anlegerinnen und Anlegern besonders beliebte Anlageklasse. Die Aktien von Unternehmen wie AbbVie, Novartis und Pfizer verbinden überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen mit langfristigem Kurswachstum. Gleichzeitig gelten Werte aus der Medizinsparte als defensive Anlagen mit einer unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite. So sorgen sie in ausgewogenen Aktiendepots für Ruhe, wenn am Markt Unsicherheit herrscht und das Handelsgeschehen volatiler …