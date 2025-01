Krypto-Analyst ist sicher: "Der Hype von TRUMP flaut ab …"

Kaum ein Meme-Coin hat den Kryptomarkt je annähernd so erschüttert wie $TRUMP. Nachdem Donald Trump gestern auf X (ehemals Twitter) überraschend den Launch seines eigenen Meme-Coins angekündigt hatte, dachten viele zuerst, sein Account wäre eventuell gehackt worden. Doch es stellte sich heraus, dass das nicht der Fall war.

In weniger als 48 Stunden ist der $TRUMP-Coin um 132.000 Prozent angestiegen, hat dabei eine Marktkapitalisierung von mehr als 13 Mrd. US-Dollar erreicht und ist somit der mittlerweile 2. größte Meme-Coin nach Dogecoin ($DOGE). Dennoch glaubt ein bekannter Krypto-Analyst, dass der Hype um $TRUMP bald abflauen könnte.

($TRUMP ist innerhalb von 48 Stunden zum zweitgrößten Meme-Coin auf dem Kryptomarkt geworden - Quelle: coinmarketcap.com)

Werden Anleger ihre Gelder bald wieder umschichten?

Während $TRUMP seinen unglaublichen Erfolg erzielte, sah es beinahe so aus, als würden Anleger ihre Gelder aus anderen Coins abziehen, um in den offiziellen Trump Meme-Coin zu investieren. Denn gestern sind fast alle großen Altcoins eher gefallen, mit Ausnahme von Solana, der ebenfalls ein neues Allzeithoch erreicht hat. Doch der bekannte Analyst Michael van de Poppe glaubt, dass sich diese Situation bald auch in anderen Altcoins wiederholen könnte.

https://twitter.com/CryptoMichNL/status/1880981706427281625

Der erfahrene Analyst geht davon aus, dass der Hype um $TRUMP trotz des morgigen Amtsantritts von Donald Trump bald enden könnte. In dem Fall glaubt er, dass zahlreiche andere Altcoins wieder stark ansteigen könnten. Neben Solana hat wohl auch $XRP gute Chancen für eine weitere Kursexplosion. Noch höhere Gewinne könnte allerdings weitere Meme Coins wie Flockerz ($FLOCK) bieten.

Erfahre jetzt mehr über Flockerz.

Nur noch 2 Tage: Das erwartet $FLOCK-Investoren beim Launch

Flockerz gehört zu den wenigen Coins mit dem Potenzial für eine Kursvervielfachung. Das liegt nicht nur daran, dass Flockerz seinen Launch kurz nach der Amtseinführung von Donald Trump feiert, obwohl auch das natürlich ein bedeutender Faktor ist. Weit bedeutender ist jedoch das erfolgreiche Initial Coin Offering (ICO). In diesem hat Flockerz bereits rasant an Followern, Investoren und Bekanntheit gewonnen. Erst heute ist die Vorverkaufssumme auf unglaubliche 11 Mio. US-Dollar explodiert. Und das scheint erst der Anfang zu sein.

(Die Follower, Investoren und die Bekanntheit von Flockerz sind in den letzten Wochen rasant angewachsen - Quelle: flockerz.com)

Die Investoren von Flockerz, die bereits eine starke Community gebildet haben, dürften den Handelsstart wohl kaum erwarten können. Denn sobald der Coin an den Börsen handelbar ist, finden regelmäßige Community-Votings statt. Bei diesen können Anleger nicht nur über die weitere Zukunft des Projekts mitbestimmen. Für die Teilnahme an den Umfragen erhalten Investoren sogar zusätzliche Token als Belohnung. Flockerz ist der erste Meme Coin, bei dem von Anfang an die Community mitbestimmen kann, wie es weitergehen soll.

Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die eine hohe Rendite in Form von zusätzlichen Token auszahlt und bereits von den meisten Käufern genutzt wird. Das Angebot wird so noch zusätzlich verknappt, das gestakte Token nicht sofort beim Launch verkauft werden können. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass die Nachfrage das Angebot beim Launch weit übersteigen wird, wodurch die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion gegeben wären.

Jetzt noch für kurze Zeit $FLOCK im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.