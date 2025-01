Wird Michael Saylor morgen wieder zuschlagen und Bitcoin kaufen?

Der Bitcoin ($BTC) hat die Tage der Korrektur hinter sich gelassen und sich wieder in eine optimistische Marktphase begeben. Derzeit notiert er bei 105.091 US-Dollar und damit knapp vor seinem Allzeithoch. Da Donald Trump morgen sein Amt als US-Präsident antritt, dürfte es auch nicht lange dauern, bis der Bitcoin seinen nächsten Höchststand erreicht. Und genau diesen Moment möchte Michael Saylor offenbar für seinen nächsten Bitcoin-Kauf nutzen.

Things will be different tomorrow. pic.twitter.com/8Rmn1Jjgdr - Michael Saylor (@saylor) January 19, 2025

Michael Saylor deutet seinen nächsten Kauf an

In den letzten Wochen waren die Käufe von Michael Saylor stets von Andeutungen begleitet, die er selbst auf X (ehemals Twitter) verbreitet hatte. Dafür teilte er auch aktuelle Screenshots von saylortracker.com, einer Website, auf der alle Käufe von MicroStrategy aufgeschlüsselt werden. Zu dem Screenshot schrieb er, dass "die Dinge morgen anders sein werden." Und damit hat er mit Sicherheit recht.

(Jeder der grünen Punkte auf Saylortracker markiert einen Bitcoin-Kauf von MicroStrategy - Quelle: saylortracker.com)

Saylor hat in den letzten Wochen praktisch mit jedem verfügbaren Dollar neue Bitcoins für sein Unternehmen MicroStrategy gekauft. Unglaubliche 450.000 Bitcoins besitzt der Softwarekonzern mittlerweile, was ihn zu einem der größten Investoren der größten und ältesten Kryptowährung neben Größen wie BlackRock und der Wallet von Satoshi Nakamoto macht. Insgesamt liegt die Position über 68 Prozent im Gewinn, was mehr als 19,1 Mrd. US-Dollar entspricht.

Die 450.000 Bitcoins haben einen Gesamtwert von unglaublichen 47,37 Mrd. US-Dollar. Und eines kann man wohl mit einiger Sicherheit sagen. Selbst wenn mit dem Amtsantritt von Donald Trump morgen ein starker Bullenmarkt beginnt, wird dieser Kauf mit Sicherheit nicht der letzte von MicroStrategy bleiben. Doch im nächsten Bull Run könnte nicht nur der Bitcoin-Kurs einen gewaltigen Anstieg hinlegen, sondern auch andere Coins, wobei aktuell vor allem Meme Coins wie Flockerz ($FLOCK) extrem beliebt sind.

Kann Flockerz ebenfalls einen gewaltigen Bull Run hinlegen?

Viele erfolgreiche Coins starten mit einem Initial Coin Offering (ICO) und das ist auch bei Flockerz der Fall. Bei einem ICO haben Anleger die Möglichkeit, die Token noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zu einem Fixpreis zu kaufen. Nach dem Handelsstart an den Börsen kann es dann schnell zu einer Kursexplosion kommen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt. Genau das ist bei Flockerz aktuell der Fall. Denn die $FLOCK-Token haben in kurzer Zeit fast 11 Millionen Dollar umgesetzt, wodurch schnell klar wird, welches Potenzial hier schlummert.

(Erst heute ist die Vorverkaufssumme von Flockerz auf über 11 Mio. US-Dollar explodiert - Quelle: flockerz.com)

Da der Handelsstart von Flockerz in wenigen Tagen erfolgt und damit zeitlich nahe an der Amtseinführung von Donald Trump liegt, sind die Chancen des Coins auf einen starken Kursanstieg überdurchschnittlich hoch, selbst wenn man von seinen anderen Vorteilen absieht. Flockerz unterscheidet sich aber auch in einigen wichtigen Punkten von den unzähligen Meme Coins am Markt, wodurch die Chance auf einen starken Launch zusätzlich erhöht wird.

Zum einen können Anleger über eine Vote 2 Earn Funktion zur Zukunft des Projekts abstimmen und erhalten dafür sogar zusätzliche $FLOCK-Token als Belohnung. Flockerz ist also der erste Meme Coin, der von Anfang an in den Händen der Community liegt. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die in den ersten 2 Jahren ein überdurchschnittlich hohes passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token als Staking-Rendite ermöglicht. Da diese Funktion bereits von den meisten Käufern genutzt wird, wird das Angebot beim Launch knapp, sodass die Chance auf eine Kursexplosion umso höher ist.

