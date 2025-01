München (ots) -Bremerhaven kann Spitzenspiel! Drei Tage nach dem Spielabbruch gegen Ingolstadt holen sich die Fischtown Pinguins den Sieg in Berlin. Die Situation nach der Evakuierung der Halle habe man schnell wieder unter Kontrolle gehabt, erklärte Coach Alexander Sulzer vor der Partie in Berlin. Ein Ende der Reparaturarbeiten sei indes noch nicht in Sicht. "Wir wissen Stand jetzt nicht genau, wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden. Wir haben eine alternative Eisfläche gefunden, wo wir trainieren können. Das wird dann in Bremen stattfinden", erklärte Sulzer.Die Eisbären hingegen müssen nach dem Ingolstädter Sieg gegen Nürnberg wieder einem Rückstand in der Tabelle hinterherlaufen. "Ich glaube, die letzten Spiele sind alle mit einem Tor Unterschied ausgegangen. Das war heute wieder der Fall. Kleinigkeiten haben den Unterschied ausgemacht, wie immer", stellte Frederik Tiffels sichtlich angefressen im Interview fest.Im Keller ist die Laune auch beim EHC: Der 5:4-Derbysieg in Augsburg konnte nur bedingt Aufschwung geben. Das Duell mit der DEG endete in einem 1:4-Debakel. Im Anschluss stellte sich Trainer Max Kaltenhauser: "Am Anfang haben wir die Tore nicht gemacht, die wir hätten machen müssen, schießen dreimal am leeren Tor vorbei. Das im letzten Drittel war gar nichts", polterte der Coach.Die DEG freut sich, nach zwei deutlichen Erfolgen in Frankfurt (7:2) und München (4:1), bereits auf das Derby gegen die Kölner Haie (Freitag ab 19.15 Uhr live bei MagentaSport): "Es ist an der Zeit, dass wir sie auf den Boden der Tatsachen zurückholen und die natürliche Rangordnung wiederherstellen", stichelte Torhüter Henrik Haukeland. Nach 1:5- und 3:6-Niederlagen in den vergangenen Partien haben die Düsseldorfer ohnehin Wiedergutmachungsbedarf.Für die Augsburger Panther wird die Luft immer dünner. Auch beim Auswärtsspiel in Wolfsburg läuft nichts zusammen. Grizzlys-Goalie Dustin Strahlmeier feiert seinen 2. Shutout und Wolfsburg den Heimsieg. Es ist der 3. Erfolg aus den vergangenen 5 Partien. Augsburg verliert bereits zum 26. Mal in dieser Saison und läuft nun dem rettenden Ufer hinterher, da die Konkurrenz punkten konnte.Der ERC Ingolstadt ist wieder Tabellenführer der DEL. Durch einen deutlichen 4:0-Derbysieg nutzt man die Pleite der Eisbären aus. Obendrein gelingt Goalie Devin Willliams der Shutout beim 5. Sieg in Folge. "Wir sind glücklich damit wie es läuft, aber das ist nicht das Endziel. Wir müssen weiter machen", so der Schlussmann. Vor heimischem Publikum ist der ERC eine Macht. Es ist der 7. Erfolg am Stück. Für die Ice Tigers setzt es nach zuletzt 2 Siegen eine deutliche Niederlage. Dennoch hat man weiterhin Platz 10 inne, 3 Punkte Vorsprung auf die Löwen Frankfurt.Mannheim jubelt über den 3. Sieg in Folge. Gegen die Schwenninger Wild Wings wird es hinten raus nochmal eng, aber am Ende steht ein 3:2-Erfolg. Damit festigen sie Platz 4 und bauen den Vorsprung auf München, die mit 1:4 gegen Düsseldorf verloren, auf 5 Zähler aus. Zudem haben sich die Adler am Samstag weiter verstärkt. Ex-München-Star Austin Ortega kommt für die Offensive. "Als er gegen uns gespielt hat, hat er uns das Leben schwer gemacht. Wir haben versucht ihn auszuschalten, das hat nicht immer geklappt und wir erhoffen uns, dass er das jetzt für uns macht", erklärt Co-Trainer Marcel Goc. Für Schwenningen gibt es nach zwei Zu-Null-Siegen gegen München (6:0) und Köln (2:0) einen kleinen Rückschlag. Trotzdem ist Co-Trainer Tim Kehler sehr zufrieden mit der Entwicklung der vergangenen Wochen. Über die letzten 10-15 Spiele spielen wir mit unser bestes Eishockey. Wir verteidigen richtig gut, die Gruppe ist gut strukturiert und wir sind effektiv."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der DEL vom Sonntag. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle benennen. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Dienstag. Ab 18.50 Uhr tritt Färjestad Karlstad gegen Sparta Prag um den Finaleinzug in der Champions Hockey League an.Eisbären Berlin - Pinguins Bremerhaven 3:4Ungewohnt spektakulär setzen sich die Pinguins in Berlin durch und beenden ihre kurze Negativserie von zwei Niederlagen in Folge. Besonders im 2. Drittel behaupteten sich die Bremerhavener clever und verkürzen den Abstand auf den heutigen Gegner auf 8 Punkte. Nutznießer des Ergebnisses könnte Ingolstadt mit einem Sieg gegen Nürnberg sein.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=SHFRVVJWeHJVWUQzU0tvVEVuQWphUnV4eVhWYlY2ODUvcllFa0VuQUQ5MD0=Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MTIzS3YvOTBaWHdMOHkrVmNQRU02Uk1MMnhhMDF6OXRicy9UbEtYL0RJWT0=Frederik Tiffels, Spieler Berlin: "Ich glaube, die letzten Spiele sind alle mit einem Tor Unterschied ausgegangen. Das war heute wieder der Fall. Kleinigkeiten haben den Unterschied ausgemacht, wie immer."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UnU1TUZqL0swbnBVcWJ0d2E0MU93MWsxamZRL2tnVkg2SjB4RzF1M25JST0=Maximilian Franzreb, Torhüter Bremerhaven: "Der Schlussabschnitt war sehr energieraubend. Wir haben uns selbst in eine dumme Situation gebracht. Aber am Ende des Tages haben wir gewonnen und das zählt. Egal ob 4:3, 4:2, 4:1. Die Punkte zählen. Die nehmen wir mit. Aber aus solchen Situationen am Ende müssen wir einfach lernen, die Strafen nicht zu nehmen. Sonst haben wir über 60 Minuten ein super Auswärtsspiel gemacht und zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RUtsSUxIZEdFdGp6VXRuR3RDcWwwMG5kS0xNSUpJcGlaQUtDcGs2a3VYTT0=Alexander Sulzer, Trainer Bremerhaven, vor dem Spiel zum Spielabbruch gegen Ingolstadt: "Damit hat sicherlich keiner gerechnet. Am Anfang war sicherlich ein bisschen Unruhe da. Erstmal haben wir die ganze Sache beruhigt und haben der Mannschaft erklärt, was genau passiert ist. Aber der erste Gedanke war, dass niemand zu Schaden gekommen ist, was ja zum Glück auch so war. Von daher war das relativ schnell wieder unter Kontrolle und ruhig....zu den Reparaturarbeiten: "Wir wissen Stand jetzt nicht genau, wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden. Wir haben eine alternative Eisfläche gefunden, wo wir trainieren können. Das wird dann in Bremen stattfinden. Wir nehmen das so, wie es kommt und arbeiten ganz normal weiter."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TE1SVDlzRmVJSm1IQ09QUk9BbDM3UEJtbm5TSjExS2xnNC95WWNDR3ZhOD0=EHC Red Bull München - Düsseldorfer EG 1:4Die Freude über den Derbysieg ist eine kurze beim EHC: Nach dem 0:6 in Schwenningen setzt es im Duell mit der DEG gleich die nächste heftige Pleite. Die Münchner präsentieren sich in den vergangenen Wochen weiter durchwachsen und bleiben auf Rang 5. Die DEG hingegen feiert eine Traumwoche. Nach dem 7:2 in Frankfurt gibt es ein 4:1 in München und den Sprung auf Platz 12, vier Punkte vor dem Abstiegsplatz.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=dHVwTENSNHZ0MWVJRlAxY3BuSjJBY1ZYODljcGhjU1d0NWRxeEpuMFIxND0=Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=NndxQXpnUDBCMkppK0Jiby8zM1g2cXJSMGFHc2p4ejJrWkVaK3ZET01kcz0=Max Kaltenhauser, Trainer München: "Am Anfang haben wir die Tore nicht gemacht, die wir hätten machen müssen, schießen dreimal am leeren Tor vorbei. Das im letzten Drittel war gar nichts. Da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei herumreden. Wir haben einen Magen-Darm-Virus in der Mannschaft. Ich weiß nicht, ob uns das geschwächt hat. Nichtsdestotrotz soll das keine Ausrede sein. Das letzte Drittel geht überhaupt nicht in Ordnung."Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NU1OaXdqWUpXdWFkZUFpOGdRdG44N1o5bDBPNlVIeEllQ1hEZ0FxZE5Jdz0=Henrik Haukeland, Torhüter Düsseldorf: "Ich denke, es hat einen Umschwung im Team gegeben, seitdem wir das letzte Mal gegen München gespielt haben (0:8-Heimniederlage, d. Red.). Wir haben uns gesammelt und gefunden, was wir tun müssen, um erfolgreich zu sein. Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht da, wo wir sein wollen. Es gibt noch viel zu tun....zum anstehenden Derby gegen die Kölner Haie: "Klar, mit so einer Form kann man ins Derby gehen. Es ist an der Zeit, dass wir sie auf den Boden der Tatsachen zurückholen und die natürliche Rangordnung wiederherstellen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N29SMS9IOUhUTXJPVENkc0JvakZWRVhKeVJkQm5ZM2dLYWk1b2xwQU5xMD0=Straubing Tigers - Löwen Frankfurt 3:2 (OT)"Wir waren furchtbar! Das war vielleicht das schlechteste Hockey, das ich in meiner Trainerkarriere gesehen habe", polterte Löwen-Coach Tom Rowe nach dem 2:7 gegen die DEG. Für Erheiterung dürfte der Punkt in Straubing nicht zwingend sorgen. Besonders nicht, nachdem die Löwen eine 2:0-Führung verspielten und auf Rang 11 steckenbleiben. Straubing, denen JC Lipon den Sieg bescherte, bleiben mit 5 Siegen aus 6 Spielen im Aufwind und springen auf Platz 7.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=YldVZHpuTjJ6ZzVNNlRCbE9jT2kwWUJDT3VKQndhdzB5VVRxWm11Q1pMWT0=Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=N29SMS9IOUhUTXJPVENkc0JvakZWRVhKeVJkQm5ZM2dLYWk1b2xwQU5xMD0=Florian Bugl, Torhüter Straubing: "Das hat extrem viel Spaß gemacht, sich mit ihm (Thomas Greiss, d. Red.) zu batteln. Er hat auch eine super Partie gespielt. Es war definitiv eines der Spiele, die am meisten Spaß gemacht haben. Man kann sich von ihm auf jeden Fall etwas abschauen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=all0SjN4T2lYUGM2RFBTTEZQUU11eUM1d0t2bEVFZFI2V0N4LytPTXNTYz0=Thomas Greiss, Torhüter Frankfurt: "Es war ein gutes Spiel (für die Torhüter, d. Red.). Es war ein gutes Zurückkommen von uns nach der harten Niederlage daheim gegen Düsseldorf. Ich glaube, wir haben sehr gut gespielt heute, hart gekämpft."Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bXdTRDhzWFJFYnpvZnhrZzBqWndKbTRIeGpXdGNmZDQ1NHhzaldjRzJFYz0=Kölner Haie - Iserlohn Roosters 0:4Mit einem -Debakel gehen die Haie ins Derby gegen die DEG. Mann des Tages bei den Iserlohnern war Sven Ziegler, der zweimal jeweils auf Vorlage von Eric Cornel traf. Mit diesem Ergebnis tauchen die Haie auf Rang 6 ab. Iserlohn bleibt an der DEG dran, die den EHC überraschend hoch 4:1 besiegen konnten. Das Momentum vor dem Derby, es ist aufseiten der DEG.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=OUJlczhxaS9ZbTg4czcwdUlPRHRvOTk3SGJ5R1BYQmVMNWQ1T0JKSUN5dz0=Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=U3JUbUprU1JiYzNMWmtrSnVCdldGcTdMWG5ydSs5bkZ2OTZQYkI5QUMrdz0=Frederik Storm, Spieler Köln: "Wir hätten heute 200 Schüssen haben können und hätten kein Tor gemacht. So ist das Gefühl. Wir haben alles probiert, jeder will ein Tor schießen. So ist der Sport. Manchmal klappt das nicht."...über das Derby in Düsseldorf: "Das Derby ist wie immer ein besonderes Spiel, wichtig für die Fans und wichtig für uns Spieler. Wir wollen das natürlich gewinnen, auch für unsere Fans. Nach zwei Spielen ohne Tor wollen wir ein richtig gutes Spiel zeigen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UFJkS1p2SkdnL3FtWDNFa3FTV2JvTE5EblNUbEJ4UU9hTDVEbE5FQ3pOYz0=Federik Hane, Torhüter Iserlohn, feierte den ersten Shutout seiner DEL-Karriere: "Wir wussten, das wird heute ein schweres Spiel, mit einem kurzen Lineup. Da muss ich meine Mitspieler loben. Unglaublich, wie viele Schüsse die geblockt haben, wie die sich wieder aufgeopfert haben."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b3FxUCt6VUhxKzhRT2daaWN6azFzR3FJSTNkT2FSVnBQaElSUzQvVGU4cz0=Grizzlys Wolfsburg - Augsburger Panther 2:0Für die Augsburger Panther wird die Luft immer dünner. Auch beim Auswärtsspiel in Wolfsburg läuft nichts zusammen. Grizzlys-Goalie Dustin Strahlmeier feiert seinen 2. Shutout und Wolfsburg den Heimsieg. Es ist der 3. Erfolg aus den vergangenen 5 Partien. Augsburg verliert bereits zum 26. Mal in dieser Saison und läuft nun einen 4-Punkte-Rückstand aufs rettende Ufer hinterher, da die Konkurrenz punkten konnte.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=cVo0T0dNRlpZYmtHWktMWE9lWDJPbmJMbTlNbzdiRnBGb2h0SzBPTUxWcz0=Dustin Strahlmeier, Shutout für die Grizzlys Wolfsburg: "Shutout ist natürlich super, aber auch ein Riesenlob an die Mannschaft. Wir haben keine hochkarätigen Chancen zugelassen, waren sehr solide. Wir waren die dominante Mannschaft über 60 Minuten." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=YzlFS2VnN214MjNCa3k4NVNxanI5dk9GdkFHMVBJYzZpMElGdHVDTzhnVT0=Larry Mitchell, Trainer Augsburger Panther über die Gründe der Harmlosigkeit: "Wahrscheinlich, weil wir 2 Top-Stürmer im 1. Drittel verloren haben. Einen durch einen Kniecheck, der andere ist im Krankenhaus. Alle noch übrig gebliebenen Spieler haben alles gegeben. Ein Latten- und ein Pfostenschuss. Wenn man unten steht, gehen die nicht rein. Wenn man oben ist, dann klingelt es und man hat das Momentum. Deswegen müssen wir noch härter arbeiten, dass wir da unten rauskommen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dU4yUkFvOHl4Y1VKQVpSMnM1QTgrT3kxQmhUS1ZwSjBhQ2RWbHI4QkJkTT0=ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers 4:0Der ERC Ingolstadt ist wieder Tabellenführer der DEL. Durch einen deutlichen 4:0-Derbysieg nutzt man die Pleite der Eisbären aus. Obendrein gelingt Goalie Devin Willliams der Shutout beim 5. Sieg in Folge. Vor heimischem Publikum ist der ERC eine Macht. Es ist der 7. Erfolg am Stück. Für die Ice Tigers setzt es nach zuletzt 2 Siegen eine deutliche Niederlage. Dennoch hat man weiterhin Platz 10 inne, 3 Punkte Vorsprung auf die Löwen Frankfurt.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=cTFPN29FdkJlUkZWcmgzVkhlclZWcnpmS2ZpaTFPUnBReHh2MkZOa0RMYz0=Devin Willliams, Shutout für den ERC Ingolstadt: "Es hat sich sehr gut angefühlt. Natürlich erreicht man nicht einfach so einen Shutout. Kompliment an die Jungs für die geblockten Schüsse. Wir sind sehr selbstbewusst in unserem Spiel. Wir sind glücklich damit wie es läuft, aber das ist nicht das Endziel. Wir müssen weiter machen." Über den 7. Heimsieg in Folge. "Tolle Atmosphäre. Wir haben die besten Fans der Liga. Das macht richtig Spaß hier zu spielen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S2U2bEUwOU94eWlSUmNlZDdacmcrVm1qem1YTXduQ1UvT1crWkQyRjlaRT0=Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings 3:2Mannheim jubelt über den 3. Sieg in Folge. Gegen die Schwenninger Wild Wings wird es hinten raus nochmal eng, aber am Ende steht ein 3:2-Erfolg. Damit festigen sie Platz 4 und bauen den Vorsprung auf München, die mit 1:4 gegen Düsseldorf verloren, auf 5 Zähler aus. Für Schwenningen gibt es nach zwei Zu-Null-Siegen gegen München (6:0) und Köln (2:0) einen kleinen Rückschlag.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=V1lPeWVubUlzUjJWWmU5Q2xjMzF2OW4xdDkzVlM1VkNGVEVVWkcyUlRsUT0=Marcel Goc, Co-Trainer Adler Mannheim: "Wir haben etwas gebraucht, um reinzukommen. Im 2. Drittel konnten wir gut umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Am Ende wurde es nochmal knapp, aber unsere Jungs haben gut verteidigt. Sie spielen gut. Klar hatten wir eine Serie, wo wir die Punkte nicht so eingefahren haben, aber wir haben wieder zurückgefunden zu unserem Spiel." Über den Transfer von Austin Ortega."Als er gegen uns gespielt hat, hat er uns das Leben schwer gemacht. Wir haben versucht ich auszuschalten, das hat nicht immer geklappt und wir erhoffen uns, dass er das jetzt für uns macht." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UUxwWFF6SW9nUlhXOG9nY2ZVNDM2Uy9vTGIzZVRMM080S2praEVoK2dvMD0=Tim Kehler, Co-Trainer Schwenninger Wild Wings: "Ich war sehr zufrieden mit unserem 1. Drittel, wo wir uns auch mit der Führung belohnt haben. Durch das Gegentor in Unterzahl hat es sich dann gewendet. Mannheim hat dann ein paar Gänge hochgeschaltet, wo wir nicht mehr in der Lage waren Schritt zu halten. Mir hat aber der Spirit gefallen und die Moral gegen Ende und sind nochmal rangekommen. Aber wir müssen uns das 2. Drittel nochmal genau anschauen. Über die letzten 10-15 Spiele spielen wir mit unser bestes Eishockey. Wir verteidigen richtig gut, die Gruppe ist gut strukturiert und wir sind effektiv." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NGZ0eXgvR3pKYjJtQWZ5N0xTMEpnV29jdy8wNEgrNFV1U0k3TElBQXQvRT0=Eishockey live bei MagentaSportDienstag, 21.01.2025CHL, Halbfinal-Rückspielab 18.50 Uhr: Färjestad Karlstad - Sparta Prag (Hinspiel: Sparta 2:6 Karlstad)Donnerstag, 23.01.2025DELab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin - EHC Red Bull MünchenFreitag, 24.01.2025DELab 19.00 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel: Düsseldorfer EG - Kölner Haie, Löwen Frankfurt - Nürnberg Ice Tigers, Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg, Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings, Pingiuns Bremerhaven - Iserlohn Roosters, Straubing Tigers - ERC IngolstadtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5952230