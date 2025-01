WASHINGTON (dpa-AFX) - Verurteilte Anhänger des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, die am 6. Januar 2021 das Parlament in Washington stürmten, können in Kürze auf Begnadigung hoffen. Am Vorabend seiner Vereidigung sagte Trump vor Anhänger in der Hauptstadt: "Jeder in dieser sehr großen Halle wird sehr glücklich sein mit meiner Entscheidung zu den Geiseln des 6. Januars." Trump, der sich bis heute um den Wahlsieg im Rennen gegen Präsident Joe Biden betrogen sieht, verklärt den damaligen Sturm.

Trump und viele Republikaner haben daran gearbeitet, die Erzählung des 6. Januar umzudeuten. Es sei kein Sturm gewesen, sondern ein "Tag der Liebe", wiederholte Trump während seines Wahlkampfs immer wieder./rom/DP/zb