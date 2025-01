Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Schindler Holding AG: Veränderungen im Verwaltungsrat



20.01.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Nachdem sich Silvio Napoli entschlossen hat, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen, hat der Verwaltungsrat der Schindler Holding AG entschieden, der Generalversammlung vom 25. März 2025 Josef Ming zur Wahl in den Verwaltungsrat und zum Verwaltungsratspräsidenten vorzuschlagen. Paolo Compagna wird bereits zum 1. Februar 2025 die CEO-Position übernehmen. Josef Ming (Schweizer, Jahrgang 1958) ist Advisory Partner bei Bain & Company Switzerland Inc., und hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Industrie- und Managementberatung, inklusive verschiedener Projekte mit dem Schindler-Konzern. Josef Ming war Mitglied des globalen Promotion and Compensation Committees und langjähriges Mitglied des globalen Verwaltungsrates von Bain & Company. Er verfügt über langjährige Erfahrung in globalen Transformationsprogrammen, der Entwicklung von Wachstumsstrategien, operativen Verbesserungsprogrammen, in der Organisations-entwicklung sowie M&A und Desinvestitionen. Das Mandat von Josef Ming ist als 40%-Pensum mit einer Laufzeit von maximal zwei Jahren angelegt. Danach soll wieder ein interner Verwaltungsratspräsident bzw.

-präsidentin in einer langfristig ausgerichteten Vollzeitposition ernannt werden. Der Verwaltungsrat hat zudem entschieden, dass Paolo Compagna aufgrund der zügig und weit fortgeschrittenen Übergabe von Verantwortlichkeiten bereits zum 1. Februar 2025 die CEO-Position übernehmen wird. Silvio Napoli bleibt bis zur Generalversammlung am 25. März 2025 Verwaltungsrats-

präsident und Vorsitzender des Aufsichts- und Strategieausschusses. Der Verwaltungsrat dankt Silvio Napoli nochmals für seinen herausragenden Einsatz in den vergangenen dreissig Jahren. Schindler wird am 12. Februar 2025 den Abschluss 2024 präsentieren. Umsatzwachstum und EBIT-Marge werden im Rahmen des Ausblicks 2024 erwartet und auch der mittel-fristige Ausblick bleibt bestätigt. Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen über 70 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 - ausgehend vom Basisjahr 2020 - erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird. Mehr Informationen

