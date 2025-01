Business Telecommunications Services, Inc. (BTS), ein führender Anbieter, Wegbereiter für Technologie und vertrauenswürdiger Partner für Akteure im Bereich Kommunikationstechnologie, hat heute seine Ernennung zum exklusiven internationalen A2P-SMS-Aggregator für BBIX, Inc. (BBIX), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft und das offizielle internationale A2P-SMS-Gateway von SoftBank Corp. (SoftBank), bekannt gegeben. Diese Vereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der fünfjährigen Partnerschaft zwischen BTS, BBIX und SoftBank dar und ermöglicht nahtlose und innovative internationale Kommunikationslösungen.

Als exklusiver Aggregator wird BTS der offizielle Kanal für die Terminierung des internationalen A2P-SMS-Verkehrs zum SoftBank-Netzwerk sein. Diese Partnerschaft verpflichtet alle Kommunikationsanbieter, ihren für SoftBank bestimmten Datenverkehr über BTS zu leiten, um eine nahtlose und sichere Zustellung zu gewährleisten. Durch die Nutzung der sich ergänzenden Stärken jedes Unternehmens verbessert diese Partnerschaft das globale Messaging-Ökosystem durch eine verbesserte betriebliche Effizienz und ermöglicht ein besseres Kundenerlebnis und einen reaktionsschnelleren Kundensupport.

Die umfassende globale Präsenz von BTS und die Marktkenntnis von BBIX werden den Partnern dabei helfen, sich in komplexen regulatorischen Umgebungen zurechtzufinden, die Marktreichweite zu vergrößern und Cross-Selling-Möglichkeiten zu erschließen, die zu einem höheren Umsatzwachstum führen können. Die Partnerschaft gewährleistet auch die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Messaging-Dienste durch die Nutzung der fortschrittlichen S1-Plattform von BTS.

"Als zuverlässiger Partner freuen wir uns, unsere Zusammenarbeit mit BTS auszubauen, um die nahtlose Aggregation des globalen A2P-SMS-Verkehrs sicherzustellen", sagte Hideyuki Sasaki, President CEO von BBIX. "Durch die Kombination unserer Stärken und komplementären Fachkenntnisse liefern wir eine sichere und zuverlässige Lösung, die das SoftBank-Netzwerk verbessert und die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer globalen Partner unterstützt."

"Als vertrauenswürdiger Partner und Joint-Venture-Partner hat BTS stets die Fähigkeiten und das Fachwissen unter Beweis gestellt, die wir zur Unterstützung der globalen Kommunikationsstrategie von SoftBank benötigen", kommentierte Norioki Sekiguchi, Vice President der Global Business Division von SoftBank Corp. "Durch die Nutzung von BBIX als offiziellem Gateway wird BTS die nahtlose und sichere Aggregation des internationalen A2P-SMS-Verkehrs in unserem Netzwerk sicherstellen und uns in die Lage versetzen, unseren Kunden weltweit eine höhere Zuverlässigkeit und Leistung zu bieten."

Diese Vereinbarung festigt die Führungsposition von BTS im globalen Messaging-Bereich und unterstreicht die fortlaufende Zusammenarbeit zwischen BTS, BBIX und SoftBank. Gemeinsam leisten sie weiterhin Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer und skalierbarer Lösungen, die den dynamischen Anforderungen der globalen Kommunikationsbranche gerecht werden.

"Die exklusive Aggregation von A2P-SMS für BBIX und SoftBank ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Partnerschaft, die vor über fünf Jahren begann", so Andrés Proaño, EVP CRO von BTS. "Diese Zusammenarbeit spiegelt die Stärke unserer Beziehung und unser gemeinsames Engagement für die Förderung von Innovationen in der globalen Kommunikation wider. Da noch viele weitere strategische Initiativen anstehen, wie z. B. Open Connectivity eXchange (OCX), Roaming Peering eXchange (RPX) und fortschrittliche KI-Lösungen, ist diese Vereinbarung ein wichtiger Schritt nach vorne in einer Partnerschaft, die für noch größeres Wachstum und Erfolg gerüstet ist."

BTS ist ein führender globaler Anbieter, Wegbereiter für Technologie und vertrauenswürdiger Partner für Akteure im Bereich Kommunikationstechnologie. BTS nutzt seine proprietäre S1-Plattform und ein internationales Netzwerk von über 400 direkten Partnern, um fortschrittliche KI-gesteuerte Lösungen bereitzustellen, die auf Sprach-, Messaging-, Cloud-Kommunikations- und innovative Dienste spezialisiert sind und das Wachstum von Mobilfunknetzbetreibern, Carriern, digitalen Akteuren und Hyperscalern fördern. BTS ermöglicht jährlich über 180 Milliarden Sprachminuten in über 180 Ländern, mit einer umfassenden Cloud-Telefonie-Abdeckung in über 90 schwer erreichbaren Märkten und einer globalen Reichweite für Messaging-Dienste.

BBIX wurde 2003 als Anbieter eines Carrier-freien Internet-Exchanges (IX) mit Hauptsitz in Japan gegründet und bedient Asien, Europa und die USA. Es bietet verschiedene Konnektivitätsdienste wie IX, Roaming Peering eXchange (RPX), Open Connectivity eXchange (OCX) sowie A2P-SMS-Lösungen. BBIX hat sich als einer der führenden IXs in Asien etabliert, mit einer wachsenden Mitgliederzahl und einer zunehmenden globalen Präsenz.



