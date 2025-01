EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy AG erhält neuen Folgeauftrag von BauWatch - Lieferung von EFOY Pro Brennstoffzellen und Wiederaufbereitungsprogramm mit einem Volumen von mehreren Millionen Euro Brunnthal/München, Deutschland, 20. Januar 2025 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen weiteren Folgeauftrag von BauWatch erhalten. BauWatch ist seit mehr als elf Jahren Partner sowie geschätzter Kunde von SFC Energy und Europas führender Anbieter von fortschrittlichen temporären Überwachungslösungen, die beispielsweise auf Baustellen und bei Infrastrukturprojekten, in Kraftwerken für erneuerbare Energien, zur mobilen Videoüberwachung und als Diebstahlschutz eingesetzt werden. Im Rahmen der Vereinbarung wird SFC Energy die bewährten EFOY Pro Brennstoffzellen an BauWatch liefern. Die Vereinbarung umfasst zudem ein Brennstoffzellen-Wiederaufbereitungsprogramm und trägt so zur Abfallreduzierung bei, indem gebrauchte Teile wiederverwendet werden. BauWatch setzt die Brennstoffzellen von SFC Energy in seinen Kameratürmen in Europa und Großbritannien ein. Dabei handelt es sich um automatisierte Überwachungsstationen, die rund um die Uhr (24/7) Videoüberwachung für die Bereiche Sicherheit, Beobachtung und Diebstahlschutz bieten. Jeder Kameraturm ist mit Batterien und Solarmodulen zur Stromversorgung ausgestattet. Die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy werden eingesetzt, um die Nachteile von umweltbelastenden Dieselgeneratoren oder wetterabhängigen Solarmodulen zu überwinden. Der Einsatz der EFOY-Brennstoffzellen schließt die Versorgungslücke, die Solaranlagen bei ungünstigen Wetterverhältnissen hinterlassen. Damit ist eine 24/7-Stromversorgung der Anlagen sichergestellt. Die eingesetzten Brennstoffzellen zeichnen sich zudem durch eine hohe Zuverlässigkeit aus und ermöglichen eine Fernsteuerung sowie -wartung. Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: "Der erneute Auftrag von BauWatch ist sowohl eine Bestätigung unserer langjährigen, vertrauensvollen Geschäftsbeziehung als auch ein Beweis für die Qualität unserer Produkte. Der tägliche Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen und bei allen Witterungsbedingungen zeigt die technologischen Vorteile der Brennstoffzelle. Hinzu kommt der Nachhaltigkeitsaspekt, der sich nicht nur aus der Art der Energieerzeugung ergibt, sondern auch aus dem geringen Wartungs- und Serviceaufwand sowie der Wiederaufbereitungsmöglichkeit gebrauchter Brennstoffzellen, welche Teil der Vereinbarung ist." Al Ghelani, Vorstandsvorsitzender von BauWatch: "Als europäischer Marktführer für temporäre Überwachungsanwendungen streben wir ein Höchstmaß an Nachhaltigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit unserer Leistungen an. Unsere Solartürme müssen wetterunabhängig operieren - das ist ein entscheidender Faktor. Um unsere Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen, bereiten wir zudem die derzeit eingesetzten Brennstoffzellen für eine zweite Lebenszyklusphase auf und tragen so gleich in zweifacher Hinsicht zum Umweltschutz bei." Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ).



Zu BauWatch

BauWatch ist der führende europäische Anbieter von fortschrittlichen Sicherheitslösungen und bedient Baustellen, Projekte für erneuerbare Energien, kritische Infrastrukturen, leerstehende Immobilien und weitere Sektoren. Mit über 15 Jahren Erfahrung und einer Präsenz in zehn Ländern hat BauWatch mehr als 44.000 Projekte erfolgreich abgeschlossen. Durch den Einsatz modernster Technologien, einschließlich KI-gestützter Videoüberwachung, bringt BauWatch Menschen und Technologie zusammen, um fachkundige Beratung und maßgeschneiderte Strategien zur Verhinderung von Diebstahl und Vandalismus anzubieten. Zu den umfangreichen Ressourcen des Unternehmens gehören über 10.000 mobile Überwachungstürme, verschiedene Lösungen für Baustellenkontrollen, vollständig zertifizierte Notruf- und Serviceleitstellen und eigene Serviceteams, die den Schutz von Vermögenswerten und Projekten rund um die Uhr gewährleisten. Für weitere Informationen über die umfassenden Sicherheitslösungen von BauWatch besuchen Sie @ bauwatch.com .



