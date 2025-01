FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD BLEIBT NAH - Nach drei Rekordtagen in Serie könnten kleinere Kursgewinne dem Dax am Montag schon für eine erneute Bestmarke ausreichen. Am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 20.920 Punkte und damit nur knapp unter dem bisherigen Rekord. Der Republikaner Trump übernimmt in Washington das Präsidentenamt vom demokratischen Amtsinhaber Joe Biden, der ihn zuvor abgelöst hatte. "Die Agenda der neuen Trump-Regierung wird maßgeblich mitbestimmen, wie sich die Aktienmärkte in den kommenden Monaten entwickeln werden", schrieb am Morgen der Aktienexperte Nelson Yu vom Vermögensverwalter Alliance Bernstein.

USA: - GUTE STIMMUNG VOR TRUMP-START - Vor der Amtseinführung von Donald Trump als nächsten US-Präsidenten haben sich die New Yorker Börsen am Freitag stark ins Wochenende verabschiedet. Anleger sind nach dem erfolgreichen Start in die Berichtssaison gut gelaunt und auch hinsichtlich der Zinsaussichten optimistisch. Eine im Dezember unerwartet stark gestiegene Industrieproduktion stand den Zinssenkungshoffnungen am Freitag nicht entgegen. Seit den positiv aufgenommenen Inflationsdaten vor zwei Tagen hat der Druck auf die Renditen am Anleihemarkt merklich nachgelassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,78 Prozent auf 43.487,83 Punkte zu.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Montag vor dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump zugelegt. Die positive Stimmung an den US-Märkten stützt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsschluss um rund 1,1 Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewann 0,7 Prozent und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte im späten Handel um 2,3 Prozent nach oben. Chinas Vize-Präsident Han Zheng hat kurz vor der Vereidigung Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten dessen designierten Stellvertreter J.D. Vance und Tech-Milliardär Elon Musk getroffen. Wie Trumps Übergangsteam bestätigte, sprachen Vance und Han über Themen wie den Handel zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften, regionale Stabilität und das für die Drogenkrise in den USA maßgeblich mitverantwortliche Opioid Fentanyl.



DAX 20.903,39 1,20%

XDAX 20.878,66 1,13%

EuroSTOXX 50 5.148,30 0,81%

Stoxx50 4.471,05 0,41%



DJIA 43.487,83 0,78%

S&P 500 5.996,66 1,00%

NASDAQ 100 21.441,15 1,66%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,68 -0,08%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0304 0,28%

USD/Yen 156,01 -0,09%

Euro/Yen 160,76 0,19%°



BITCOIN:





Bitcoin 102.276 1,03%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 80,65 -0,14 USD WTI 77,94 0,06 USD°

/jha/