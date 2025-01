NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Ein prall gefülltes Auftragsbuch untermauere Wachstum in 2025, schrieb Analystin Olivia Honychurch in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Für das Geschäftsjahr 2026 ist sie allerdings vorsichtig, da die Nachfrage nach bestimmen Bondern sich dann träger gestalten dürfte./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2025 / 13:50 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2025 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1K0235