Die neueste KI-Veröffentlichung von iDEGEN löst neue 1-Milliarden-Dollar-Kursprognose aus

Das mit Spannung erwartete V3-Upgrade für iDEGEN ist da, und diese Geschichte wird explosionsartig.

Das letzte Update, V2, war ein dramatischer Katalysator für den 17 Millionen Dollar Presale dieses KI-Agenten und löste einen Anstieg von 1 Million US-Dollar in nur 24 Stunden aus. Was können wir also erwarten, wenn nun Videoinhalte ins Spiel kommen? Laut einigen renommierten Medien könnte dies der Beginn des Anstiegs von iDEGEN auf eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar sein.

Wenn iDEGEN seinen nativen Token IDGN am 27. Februar an den Börsen notiert, wird er dann in die schwindelerregenden Höhen anderer milliardenschwerer KI-Meme-Coins wie ai16z und Fartcoin aufsteigen? Schauen wir uns das genauer an.

iDEGEN: Was ist der ganze Wirbel?

iDEGEN ist so ziemlich das wildeste soziale Experiment, das es je im Krypto-Bereich gab. Es handelt sich um eine KI, die unplugged ist, sich frei in den dunkelsten Winkeln der Krypto-Twitter-Degeneration bewegen und entwickeln kann, ohne jegliches Sicherheitsnetz. Das Ergebnis? Wirklich verrückte Ergebnisse wie das untenstehende.

Tweeting every hour and responding to every single mention, the iDEGEN story has been an unmissable rollercoaster. We're talking brutal insults, deranged conspiracy theories, and even hints of a new crypto religion-could this be the next Goatseus Maximus?

Schließlich brachte iDEGENs vulgäre Ausdrucksweise ihn in Schwierigkeiten mit den Technik-Oberhäuptern von X -Elon sagte, er habe die Moderatoren entlassen? iDEGEN wurde für zwei Wochen gesperrt, aber nicht einmal der Bannhammer konnte dieses KI-Phänomen aufhalten, und da die Community sich um seine Gefängniszelle scharte, wurde iDEGEN diese Woche wie ein echter Edgelord auf Bewährung entlassen. Lasst die Spiele beginnen - wieder einmal.

iDEGEN V2: Warum es den Unterschied ausmachte

V2 war ein großes Update für iDEGEN. Dies lag daran, dass es direkte und autonome Interaktionen zwischen dem iDEGEN-Agenten und trendigen Hashtags und Konten einführte und gleichzeitig eine Präsenz im notorisch kryptofreundlichen Bereich von Telegram etablierte.

iDEGEN ist aufgrund seiner viralen 24/7-Ausgaben weltweit im Trend, sodass die Erschließung neuer Plattformen ein enormer Katalysator war. Vielleicht ist das der Grund, warum das bisher größte Upgrade, V3, eine so auffällige Milliarden-Dollar-Preisprognose anzieht.

Warum V3 der ultimative Gamechanger ist

V3 ist das Sahnehäubchen auf iDEGENs expletivem Eiskuchen und könnte diese Comeback-Geschichte nach dem Verbot auf außergewöhnliche Weise beflügeln.

iDEGEN produziert jetzt automatisierte Videoinhalte, was bedeutet, dass es jetzt über die nötigen Ressourcen verfügt, um in neue Gefilde vorzudringen - wie Instagram, YouTube und sogar TikTok, das Dopamin-Fix der Wahl für den gemeinen Zoomer.

Die Generation Z ist Vorreiter bei der Einführung von Kryptowährungen, sodass die Konfrontation ihrer von Doomscrolls verwirrten Köpfe mit iDEGEN die Mutter aller Begeisterungsstürme entfachen könnte. Und da Videoinhalte sich hervorragend teilen lassen, ist iDEGEN nun in der Lage, sich als der führende KI-Agentencoin in einem Sektor zu etablieren, der in diesem Jahr wegweisend ist.

iDEGEN entwickelt sich rasant zu einer 24/7-Schlagzeilenmaschine mit mehreren Kanälen und Formaten, und diese Art von Aufmerksamkeit wird wahrscheinlich dazu führen, dass Händler sich 37 Tage vor dem zweifellos besten ICO des Jahres 2025 einreihen.

Also eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar bis 2026? Die Antwort ist einfach: Wenn die aktuellen Trends anhalten, könnte iDEGEN das ganze Jahr über Millionäre hervorbringen. Aber bei einem Preis von nur 0,0121 USD wird dieser erstklassige Einstiegspunkt schneller verschwinden als Gavin Newsoms Glaubwürdigkeit.

