© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

Diese in den kommenden Tagen (KW04) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Dienstag, 21. Januar: Netflix Nachdem in der vergangenen Woche vor allem Finanzwerte, allen voran die US-Großbanken, ihre Geschäftsberichte vorgestellt haben, ist am Dienstagabend mit Netflix der erste große Technologiekonzern an der Reihe. Die stehen aufgrund der in den vergangenen zwei Jahren stark gestiegenen Kurse unter besonders hohem Erfolgs- und Rechtfertigungsdruck. Das gilt auch für Netflix selbst, dann das Unternehmen ist für 2025 bereits mit dem 35-fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Zwar …