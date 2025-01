~ Über 450.000 Besucher haben "TOKYO Night Light" erlebt ~

Die Stadtverwaltung von Tokio veranstaltet das ganze Jahr über Projektionsmapping-Vorführungen im ikonischen Tokyo Metropolitan Government Building (Gebäude Nr. 1). Diese Displays verwenden Licht und Ton, um lebendige und vielfältige Kunstwerke zu schaffen, und verwandeln das Wahrzeichen in eine neue Touristenattraktion, die Tokios nächtliche Landschaft erhellt. Die Veranstaltung begann im Februar 2024 und wurde bisher von etwa 450.000 Menschen besucht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250107362918/de/

YOASOBI 'Idol' (Photo: Business Wire)

Vor kurzem wurde am Samstag, dem 14. Dezember, eine neue Projektions-Mapping-Arbeit mit YOASOBI's weltweit gefeiertem Song "Idol" uraufgeführt. Am Eröffnungstag kamen zahlreiche Besucher aus Japan und dem Ausland, was für eine so beliebte Attraktion eine aufregende Atmosphäre schuf.

Die Rückmeldungen der Teilnehmer beinhalteten Kommentare wie: "Ich bin als Tourist nach Japan gekommen und nachdem ich die Version unter der Woche gesehen hatte, wollte ich auch die Version am Wochenende sehen, also bin ich zurückgekommen", "Das ist das beeindruckendste Projektionsmapping, das ich je gesehen habe es war wirklich bewegend" und "Der neue Inhalt von YOASOBI hatte einen Retro-Vibe, was mir sehr gefallen hat." Ich glaube nicht, dass man so etwas im Ausland sehr oft sieht."

Besucher können sich an Projektionsvideos erfreuen, die von renommierten einheimischen und internationalen Künstlern erstellt wurden, die bei internationalen Wettbewerben hoch gelobt wurden. Diese Veranstaltung entwickelt sich schnell zu einer der Touristenattraktionen, die man in Tokio unbedingt gesehen haben muss. Mit seiner außergewöhnlichen Kunstfertigkeit, modernster Technologie und erstklassigen Inhalten ist dieser "neue Hotspot des Nachttourismus, der Tokios Nächte erhellt" einen Besuch wert.

Überblick über die Arbeit YOASOBI "Idol"

Das Lied "Idol" von YOASOBI, das als Titelsong für einen Anime große Aufmerksamkeit erlangte, ist ein Meisterwerk, das rhythmische und lebendige Elemente mit Themen wie Unsicherheit und inneren Konflikten verbindet. Die Projektionsmapping-Anzeige erweckt die emotionalen Nuancen dieses Liedes zum Leben und bietet ein beeindruckendes visuelles und akustisches Erlebnis.

Schöpfer: Yukihiro Oka (Japan)

* Bitte besuchen Sie unsere Website für den Vorführplan.

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/

Über das Lied

Der Hit "Idol" von YOASOBI brach alle Rekorde, indem er in kürzester Zeit die Marke von 800 Millionen kumulierten Streaming-Wiedergaben überschritt. Er führte mehrere große globale Charts an, darunter die US-amerikanische Billboard Global Chart "Global Excl. U.S.", die "Top 100: Global" von Apple Music und die "YouTube Music Charts TOP 100 Songs Global", und setzte damit beispiellose Meilensteine in der Geschichte des J-POP.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250107362918/de/

Contacts:

[Pressekontakt]

TOKYO Night Light PR Office

E-Mail: press@tokyonightandlight.jp