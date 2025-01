Zürich (ots) -Neu stehen älteren Menschen und ihren Angehörigen auf dem kostenlosen Suchportal infosenior.ch über 4 000 Angebote zur Verfügung. Die Plattform von Pro Senectute ist bedürfnisnah, orientierend und komplett unabhängig.Die kostenlose Suchplattform infosenior.ch wurde im letzten Jahr umfassend von Pro Senectute Schweiz überarbeitet und präsentiert sich in einem frischen Look. Neu bietet die Website Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörigen über 4 000 kuratierte Angebote. Die nationale Plattform ist dreisprachig aufgebaut und zeigt die Angebote in unmittelbarer Nähe der Seniorinnen und Senioren.Bedürfnisnah und werbefreiDas Suchportal ist auf Dienstleistungen ausgerichtet, welche die Vision von Pro Senectute unterstützen: Ältere Menschen sollen möglichst lange und in guter Lebensqualität in den eigenen vier Wänden wohnen können. Ganz im Sinne ihrer Zielgruppe ist die Plattform niederschwellig aufgebaut und im Unterschied zu anderen Suchplattformen und -maschinen unabhängig: "Wir betreiben infosenior.ch frei zugänglich und komplett werbefrei - sowohl für Anbietende als auch für Suchende. Dadurch werden den Nutzerinnen und Nutzern keine beworbenen Angebote aufgedrängt. Unsere Plattform ist nicht durch gewinnorientierte Algorithmen gesteuert", erklärt Projektleiterin Corinne Burbo von Pro Senectute Schweiz.Orientierung schaffen"Angehörige von älteren Menschen sind oft überfordert und wissen nicht, wo sie schnell Unterstützung für den Alltag finden können. Infosenior.ch bietet für sie eine Orientierungshilfe", weiss Alain Huber, Direktor von Pro Senectute Schweiz. Von infosenior.ch profitieren auch Akteure der Altersarbeit: "Die Plattform dient beispielsweise kommunalen Behörden als Arbeitstool für die rasche Vermittlung von Angeboten in naher Umgebung ihrer Klientel", ergänzt Huber.Pressekontakt:Pro Senectute Schweiz, Peter Burri Follath, Leiter KommunikationTelefon 044 283 89 43, medien@prosenectute.chOriginal-Content von: Pro Senectute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002565/100927996