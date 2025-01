The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.01.2025ISIN NameXS2099039542 PHOSAGRO BD FDG 20/25REGSEU000A3JZSU4 ESM 24-23.01.25DE000NLB8FQ5 NORDLB IS.S.1849DE000HLB3XX3 LB.HESS.THR.CARRARA01R/19US38148LAC00 GOLDMAN SACHS GRP 15/25DE000A12T7P7 AAREAL BANK MTN S.225ES06445809T5 IBERDROLA INH. -ANR-IT0005321663 BANCO BPM 18/25 MTNUS46625HKC33 JPMORGAN CHASE 15/25US845467AL33 SOUTHWESTERN EN. 15/25FR0013311347 THALES S.A. 18/25 MTNFR0013311503 SOC GENERALE 18/25 MTNXS2100270508 TSKB 20/25 MTN REGSUS06051GGZ63 BANK AMERI. 2026 FLRFI4000399688 CARGOTEC 19/25