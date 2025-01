VANCOUVER, BC / 17. Januar 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. ("Spark" oder das "Unternehmen") (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (Frankfurt: 8PC), ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von Batteriemetallvorkommen in Brasiliens namhaftem Lithiumtal gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Explorationsteam in der ersten Woche vor Ort auf dem Lithiumprojekt Arapaima im brasilianischen Lithiumtal einen weiteren Pegmatitkorridor mit einer Länge von rund 1,2 km identifiziert hat. Damit beläuft sich die neue Länge des Trends auf insgesamt 28,4 km.

Eckdaten des Lithiumprojekts Arapaima:

- Die 64.359 Hektar große Liegenschaft von Spark Energy erstreckt sich parallel zum Grundbesitz von Sigma Lithium, dem größten brasilianischen Lithiumunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von ca. 2 Milliarden C$, in nur 15 km Entfernung vom nächstgelegenen Punkt.

- 80 % des weitläufigen Konzessionspakets müssen noch erkundet werden, was angesichts der kontinuierlichen Entdeckung neuer Pegmatitkorridore das Potenzial des Projekts verdeutlicht. Eine 1,2 km lange Erweiterung wurde 3 km nordöstlich des höffigen Gebiets 1 ermittelt, wodurch sich die Gesamtlänge des Trends auf 28 km erhöht.

- Im Rahmen des Explorationsprogramms im ersten Quartal 2025 werden die gegen Ende des letzten Jahres ermittelten vorrangigen Zielgebiete genauer untersucht.

- Beau Nicholls von Sahara Mining Services führte einen Standortbesuch durch, um einen unabhängigen NI 43-101-konformen Explorationsbericht über das 64.359 Hektar große Lithiumprojekt Arapaima des Unternehmens zu erstellen.

- Die Proben aus dem Explorationsprogramm im vierten Quartal 2024 sind in der Einrichtung von SGS Laboratory eingetroffen und die Analyseergebnisse werden in Kürze erwartet.

Spark Energy erweitert den Pegmatittrend auf insgesamt 28,4 km:

Abbildung 1: Darstellung des neu identifizierten ca. 1,2 km langen Pegmatittrends, der sich ca. 3 km nordöstlich des vorrangigen Zielgebiets 1 im nördlichen Bereich der Konzessionen des Lithiumprojekts Arapaima befindet

Das 64.359 Hektar große Konzessionsgebiet Arapaima umfasst ein zerklüftetes Plateau, das sich durch eine dicke Deckschicht aus lateritischem Regolith auszeichnet. Ein gut entwickeltes Entwässerungsnetz hat sich in dem Plateau ausgebildet, und damit das oxidierte granitoide Intrusivgestein des Grundgebirgskomplexes durch die Regolithschicht auf Abschnitten an den Talseiten und -böden freigelegt. Die Granitoide werden von einer anastomosierenden Abfolge von Pegmatiten der Spätphase durchschnitten, die immer wieder in den von Verwitterung freigelegten Aufschlüssen in der Deckschicht nachgewiesen werden können.

Das Prospektionsteam von Spark Energy stellte innerhalb dieser Aufschlussfenster fest, dass das aussichtsreiche Zielgebiet 1 größtenteils von der Zweiglimmer-G2-Granitabfolge unterlagert ist, in die mehrere Pegmatitkörper mit einer Mächtigkeit von teilweise mehr als 5 m eingebettet sind. Das Team verfolgte im Rahmen des Feldprogramms 2025 diese Geologie nach Nordosten und machte Pegmatitgänge ausfindig, die in der gleichen Zweiglimmer-G2-Granitabfolge lagern. Diese neu entdeckten Pegmatite setzen sich aus Quarz, Feldspat, weißem Glimmer und variablen Konzentrationen von Turmalin zusammen und erstrecken sich in einem Trend von Nordost-Südwesten und Nordwest-Südosten über eine Länge von etwa 1,2 km. Damit wurde der gesamte Trend auf 28,4 km erweitert.

Abbildung 2: Fotos der Pegmatite, die kürzlich in der Erweiterung des Pegmatittrends ca. 3 km nordöstlich des vorrangigen Zielgebiets 1 ermittelt und kartiert wurden.

Die Erkundungsteams für die vorrangigen Gebiete von Spark Energy bauen ihr Verständnis der Geologie der drei identifizierten Ziele (Gebiet 1, 5 und 6, wie in Abbildung 3 unten dargestellt) auf Grundlage des Feldprogramms im vierten Quartal 2024 weiter aus. Diese Gebiete beherbergen 8 Pegmatittrends, die sich auf 78 einzelne Pegmatitvorkommen stützen, die in den zentralen und nördlichen Bereichen der Konzessionen des Lithiumprojekts Arapaima kartiert wurden.

Abbildung 3: Lage der vorrangigen Zielgebiete 1, 5 und des neuen Zielgebiets 6 mit geologischen Datenpunkten und Konzessionen des Lithiumprojekts Arapaima

Höffigkeit in artisanalen Minen:

Nach insgesamt fünf Wochen auf dem Konzessionsgebiet entdecken die Explorationsteams weiterhin zahlreiche artisanale Minen auf den Konzessionen (siehe Abbildung 4 unten). Durch diese bestehenden Stollen konnten die erfahrenen Geologen von Spark alte artisanale Minen bestätigen, die erneut sehr ermutigende Anhaltspunkte für das wirtschaftliche Mineralpotenzial in Verbindung mit Pegmatiten liefern. Zugang zu vielen dieser Stollen ist nur durch Abseilen möglich und Dan Hamer, der neue Diplomgeologe bei Spark, wird dies als qualifizierter internationaler Bergführer beaufsichtigen. Der Zugang zu diesen Stollen wird zusätzliche Einblicke in die Geochemie des Projekts ermöglichen.

Abbildung 4: Fotos der artisanalen unterirdischen Stollen auf dem Lithiumprojekt Arapaima

Jon Hill, Direktor von Spark Energy Minerals, sagt dazu: "Die schnelle Entdeckung eines weiteren Pegmatitkorridors durch das Explorationsteam ist ein Beweis für die Weitläufigkeit der Konzessionen des Lithiumprojekts Arapaima und die Höffigkeit der zugrunde liegenden Geologie. Wir warten mit Spannung auf die Analyseergebnisse, die zusammen mit den ersten Rückmeldungen von den Prüfungen des Konzessionsgebiets durch Dan Hamer (Berater) und Beau Nicholls (Verfasser des NI 43-101-konformen Berichts) Einfluss auf unsere laufende Strategie haben werden. Damit werden wir unseren dynamischen Ansatz zur Exploration dieses großen, aussichtsreichen Liegenschaftspakets weiter optimieren."

Eugene Hodgson, CEO und Direktor von Spark Energy Minerals, erklärt: "Die Ausdehnung unseres Pegmatittrends im Lithiumprojekt Arapaima auf 28,4 km ist ein bedeutender Meilenstein, der das immense Potenzial unserer Liegenschaft im brasilianischen Lithiumtal verdeutlicht. Dass unser Explorationsteam so schnell einen weiteren 1,2 km langen Pegmatitkorridor identifizieren konnte, belegt die Höffigkeit unseres 64.359 Hektar großen Grundbesitzes. Nachdem 80 % unserer umfangreichen Konzessionen noch erkundet werden müssen und wir uns in der Nähe von wichtigen Akteuren wie Sigma Lithium befinden, wächst unser Vertrauen darin, dass Arapaima sich zu einem Eckpfeiler in der globalen Lithiumlieferkette entwickeln kann."

Qualifizierter Sachverständiger:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Jonathan Victor Hill, BSc Hons, FAUSIMM, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Batteriemetall- und Mineralvorkommen befasst und sich dabei insbesondere auf seine umfangreichen Beteiligungen in Brasilien konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Arapaima, das sich über 64.359 Hektar in Brasiliens berühmtem Lithiumtal erstreckt, eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region gewinnt weltweit zunehmend Anerkennung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und positioniert Brasilien als einen entscheidenden Akteur in der globalen Energiewende.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter

https://sparkenergyminerals.com

E-Mail an info@sparkenergyminerals.com

Ansprechpartner: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, das Konzessionsgebiet, die Finanzierung und bestimmte Unternehmensänderungen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78132Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78132&tr=1



